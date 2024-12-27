Українці платитимуть більше податків: як зміняться суми з 1 січня

Платники єдиного податку третьої групи почнуть платити військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

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Закон про підвищення податків для ФОПів буде відкладено до 1 січня 2025 року. Зокрема, українці платитимуть підвищений військовий збір за грудень тільки з частини доходу. Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка збору становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року, тобто 8 000 гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, платники єдиного податку третьої групи (як юридичні особи, так і ФОП) почнуть платити військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Також фізичні особи не будуть зобов'язані сплачувати військовий збір "заднім числом".

"Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік обкладатиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій із майном, доходу у вигляді вартості успадкованого або отриманого в дарунок майна, що оподатковується за ставкою 5% із 1 грудня 2024 року)", — ідеться на сайті установи.

Крім того, інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року. Сюди входить:

дохід від зарплати;

оренди;

виграшу;

депозиту тощо.

Крім того, з 1 січня 2025 року ставка військового збору для доходів зросте до 5%. Це буде зазначено в річній декларації.

"Водночас ОВДП, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ані ПДФО, ані військовим збором", — зазначили в Міністерстві.

Також не підпадають під оподаткування ПДФО і не обкладаються військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.