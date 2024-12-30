Украинским предпринимателям государство раздаст генераторы и зарядные станции, но не всем: условия

По условиям государственного проекта, предприятие не должно было прекращать работу в течение последних трех месяцев и иметь регистрацию в одной из шести областей. Подать заявки можно до 9 января включительно.

Related video

60 предприятий смогут получить генератор, зарядную станцию и павербанк от государства, если наберут наибольшее количество баллов и будут отвечать выдвинутым критериям к проекту "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Программа предусматривает отбор на конкурсной основе 60 предприятий, которые смогут получить поддержку в виде необходимого оборудования для сохранения бесперебойной работы и адаптации к условиям энергетических перебоев, снижая риски для бизнеса в условиях кризисов", — говорится в условиях программы.

Для того, чтобы принять участие в программе, предпринимателям, которые не прекращали работу последние 3 месяца и не имеют признаков банкротства, до 9 января нужно подать заявки. Отмечается, что участие в отборе будут принимать только те предприятия, которые зарегистрированы в одной из следующих областей:

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская.

Далее будет происходить оценивание этих заявок. Максимальное количество баллов, которое можно будет получить — 100 баллов.

По результатам оценивания 60 предприятий получат:

зарядную станцию с аккумулятором;

генератор бензиновый, синхронный, однофазный, мощностью от 5,0 до 6,0 кВТ портативный (на колесах или передвижной), оснащенный автоматическим регулятором напряжения;

павербанк с емкостью не менее 60 000 мА-ч.

Онлайн-форму нужно заполнять на сайте Минцифры.

Напомним, в Китае в 70 километрах от побережья полноценно запустили необычный двойной ветряной генератор.