Украинским предпринимателям государство раздаст генераторы и зарядные станции, но не всем: условия
По условиям государственного проекта, предприятие не должно было прекращать работу в течение последних трех месяцев и иметь регистрацию в одной из шести областей. Подать заявки можно до 9 января включительно.
60 предприятий смогут получить генератор, зарядную станцию и павербанк от государства, если наберут наибольшее количество баллов и будут отвечать выдвинутым критериям к проекту "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Программа предусматривает отбор на конкурсной основе 60 предприятий, которые смогут получить поддержку в виде необходимого оборудования для сохранения бесперебойной работы и адаптации к условиям энергетических перебоев, снижая риски для бизнеса в условиях кризисов", — говорится в условиях программы.
Для того, чтобы принять участие в программе, предпринимателям, которые не прекращали работу последние 3 месяца и не имеют признаков банкротства, до 9 января нужно подать заявки. Отмечается, что участие в отборе будут принимать только те предприятия, которые зарегистрированы в одной из следующих областей:
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская.
Далее будет происходить оценивание этих заявок. Максимальное количество баллов, которое можно будет получить — 100 баллов.
По результатам оценивания 60 предприятий получат:
- зарядную станцию с аккумулятором;
- генератор бензиновый, синхронный, однофазный, мощностью от 5,0 до 6,0 кВТ портативный (на колесах или передвижной), оснащенный автоматическим регулятором напряжения;
- павербанк с емкостью не менее 60 000 мА-ч.
Онлайн-форму нужно заполнять на сайте Минцифры.
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