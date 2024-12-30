Українським підприємцям держава роздасть генератори та зарядні станції, але не всім: умови

За умовами державного проєкту, підприємство не повинно було припиняти роботу протягом останніх трьох місяців та мати реєстрацію в одній з шести областей. Подати заявки можна до 9 січня включно.

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60 підприємств зможуть отримати генератор, зарядну станцію та павербанк від держави, якщо наберуть найбільшу кількість балів та відповідатимуть висунутим критеріям до проєкту "Енергетична стійкість для бізнесу". Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Програма передбачає відбір на конкурсній основі 60 підприємств, які матимуть змогу отримати підтримку у вигляді необхідного обладнання для збереження безперебійної роботи та адаптації до умов енергетичних перебоїв, знижуючи ризики для бізнесу в умовах криз", — йдеться в умовах програми.

Для того, щоб взяти участь у програмі, підприємцям, які не припиняли роботу останні 3 місяці та не мають ознак банкрутства, до 9 січня потрібно подати заявки. Зазначається, що участь у відборі братимуть лише ті підприємства, які зареєстровані в одній з нижченаведених областей:

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська.

Далі відбуватиметься оцінювання цих заявок. Максимальна кількість балів, яку можна буде отримати — 100 балів.

За результатами оцінювання 60 підприємств отримають:

зарядну станцію з акумулятором;

генератор бензиновий, синхронний, однофазовий, потужністю від 5,0 до 6,0 кВТ портативний (на колесах чи пересувний), оснащений автоматичним регулятором напруги;

павербанк з ємністю не менше 60 000 мА-год.

Онлайн-форму потрібно заповнювати на сайті Мінцифри.

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