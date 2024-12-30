Повышение налогов: будут ли украинцы платить больше уже в 2025 году

Правительство понимает нагрузку на бизнес и граждан, поэтому не планирует дальнейшего увеличения налогового давления.

Related video

В Министерстве финансов Украины рассказали, чего ожидать от налоговой политики в 2025 году. Министр Сергей Марченко подчеркнул, что повышение налогов в 2024 году стало вынужденной мерой. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

По его словам, в следующем году правительство не планирует повышать налоги, как это было в 2024 году.

Правительство осознает нагрузку на бизнес и граждан, поэтому не намерено увеличивать налоговое давление в будущем. Марченко отметил, что текущее повышение налогов было вынужденным и компромиссным решением. Также он добавил, что это повышение лишь частично помогает удовлетворить потребности государства в финансировании Вооруженных сил.

"Это было непростое решение. В этом году у нас не было других источников для финансирования армии, кроме налогов. Объемы внутренних заимствований также имеют свои ограничения", — заявил Марченко.

Стоит отметить, что в 2025 году дополнительные потребности в финансировании ВСУ планируется покрывать за счет замороженных российских активов, которые будут частично направлены на закупку вооружения и военной техники.

Осенью правительство приняло решение о существенном повышении налогов. Поэтому размер военного сбора достиг рекордного показателя – 5%. Кроме того, ФЛП обязали также платить военный сбор с 1 января 2025 года.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.