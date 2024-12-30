Підвищення податків: чи будуть українці платити більше вже 2025 року

Уряд розуміє навантаження на бізнес і громадян, тому не планує подальшого збільшення податкового тиску.

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У Міністерстві фінансів України розповіли, чого очікувати від податкової політики 2025 року. Міністр Сергій Марченко наголосив, що підвищення податків у 2024 році стало вимушеним заходом. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

За його словами, наступного року уряд не планує підвищувати податки, як це було 2024 року.

Уряд усвідомлює навантаження на бізнес і громадян, тому не має наміру збільшувати податковий тиск у майбутньому. Марченко зазначив, що поточне підвищення податків було вимушеним і компромісним рішенням. Також він додав, що це підвищення лише частково допомагає задовольнити потреби держави у фінансуванні Збройних сил.

"Це було непросте рішення. Цього року в нас не було інших джерел для фінансування армії, крім податків. Обсяги внутрішніх запозичень також мають свої обмеження", — заявив Марченко.

Варто зазначити, що у 2025 році додаткові потреби у фінансуванні ЗСУ планують покривати коштом заморожених російських активів, які частково спрямовуватимуть на закупівлю озброєння та військової техніки.

Восени уряд ухвалив рішення про суттєве підвищення податків. Тому розмір військового збору сягнув рекордного показника — 5%. Крім того, ФОПів зобов'язали також платити військовий збір з 1 січня 2025 року.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.