Бесплатный проезд в маршрутках: кто из украинцев имеет право на эту льготу в 2025 году

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь соответствующее удостоверение или электронный билет, зарегистрированный в системе.

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Украинские пенсионеры могут воспользоваться различными льготами, предоставляемыми государством. В частности, им доступен бесплатный проезд на определенных видах общественного транспорта. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Бесплатный проезд для пенсионеров сохранится и в 2025 году, но будет действовать только на определенные виды общественного транспорта. Для его получения потребуется предъявить удостоверение установленного образца или справку.

Если будет внедрена автоматизированная система учета оплат, необходимо будет иметь электронный билет, зарегистрированный в системе и выдаваемый бесплатно. Льгота распространяется на следующие виды общественного транспорта:

в пригородном железнодорожном транспорте (электрички);

в городском транспорте общего использования (троллейбусы, автобусы, но льгота не распространяется на такси и метро).

Таким образом, в 2025 году пенсионеры смогут продолжить пользоваться бесплатным проездом, но только на городском и пригородном транспорте. Льгота не распространяется на такси, метро и междугородние железнодорожные рейсы. Для получения льготы потребуется наличие соответствующего удостоверения или электронного билета, зарегистрированного в системе.

Если водитель отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, то стоит вызвать наряд полиции.

Напомним, в Правительственном портале рассказали, что граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Цена одного месяца составляет 1 760 гривен, это равно минимальному страховому взносу.

Ранее сообщалось, что большинство пенсионеров получают выплаты, размер которых меньше трех тысяч гривен. Тогда как для пенсий в более чем пять тысяч гривен нужно было иметь среднюю зарплату и стаж в 35 лет.