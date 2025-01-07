Безкоштовний проїзд у маршрутках: хто з українців має право на цю пільгу у 2025 році

Щоб скористатися пільгою, необхідно мати відповідне посвідчення або електронний квиток, зареєстрований у системі.

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Українські пенсіонери можуть скористатися різними пільгами, що надаються державою. Зокрема, їм доступний безкоштовний проїзд на певних видах громадського транспорту. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Безоплатний проїзд для пенсіонерів збережеться і 2025 року, але діятиме тільки на певні види громадського транспорту. Для його отримання потрібно буде пред'явити посвідчення встановленого зразка або довідку.

Якщо буде впроваджено автоматизовану систему обліку оплат, необхідно буде мати електронний квиток, зареєстрований у системі, який видають безоплатно. Пільга поширюється на такі види громадського транспорту:

у приміському залізничному транспорті (електрички);

у міському транспорті загального використання (тролейбуси, автобуси, але пільга не поширюється на таксі та метро).

Таким чином, у 2025 році пенсіонери зможуть продовжити користуватися безоплатним проїздом, але тільки на міському та приміському транспорті. Пільга не поширюється на таксі, метро та міжміські залізничні рейси. Для отримання пільги потрібна наявність відповідного посвідчення або електронного квитка, зареєстрованого в системі.

Якщо водій відмовляється слідувати за маршрутом, доки пільговик не оплатить проїзд, то варто викликати наряд поліції.

Нагадаємо, в Урядовому порталі розповіли, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Ціна одного місяця становить 1 760 гривень, це дорівнює мінімальному страховому внеску.

Раніше повідомлялося, що більшість пенсіонерів отримують виплати, розмір яких менший за три тисячі гривень. Тоді як для пенсій у понад п'ять тисяч гривень потрібно було мати середню зарплату і стаж у 35 років.