Новые ограничения: украинцам могут заблокировать карту за снятие налички

НБУ требует отслеживать потенциально рисковые операции в соответствии со своими рекомендациями.

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В Украине усилятся требования к банкам относительно контроля клиентских операций и приостановки подозрительных транзакций. В частности, регулятор настаивает на необходимости выявления и контроля потенциально рисковых операций в соответствии с его рекомендациями. Об этом говорится в материале издания "Экономические новости".

Среди ключевых действий, которые могут стать причиной блокировки счета или запроса дополнительных документов, выделяют:

частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах;

частые кредиты наличными, которые клиент оперативно погашает;

доходы, не отвечающие реальному финансовому состоянию или значительно превышающие средний уровень в регионе;

операции, свидетельствующие о легализации незаконных доходов (например, неожиданные крупные переводы);

поступление средств из-за границы, которые клиент сразу получает наличными;

передача доступа к счету третьим лицам, что может свидетельствовать о нелегальном использовании счета;

большие операции с наличными, превышающие обычную финансовую активность клиента.

Кроме того, операции, связанные с криптовалютой, выигрышами в казино или поступлениями от политически значимых лиц, нередко вызывают повышенное внимание со стороны банков. В случае остановки транзакции клиенту могут предложить предоставить документы, подтверждающие ее законность. Например:

декларацию о доходах или налоговых отчетах.

документы, подтверждающие источник средств (договор купли-продажи, свидетельства наследства и т.п.).

выписки из других денежных учреждений.

Для операций, превышающих 400 тысяч гривен, проверка обязательна. В случае отсутствия документов банк имеет право заблокировать счет и даже прекратить обслуживание клиента.

Избежать блокировки можно такими способами:

нужно избегать частых крупных снятий наличных денег.

побеспокоиться о подтверждении законности доходов.

иметь документы на большие транзакции.

соблюдать осторожность с криптовалютой и преданиями от сомнительных источников.

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