Тысячи гривен как надбавки: кто из украинцев может получать сразу две пенсии

Некоторые категории украинцев могут получать дополнительные деньги, сидя дома в декрете или получая образование. Кроме того, в определенных случаях можно оформить вторую пенсию.

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Украинцы могут получать до 4,7 тысячи гривен надбавки к основному доходу или пенсии. Об этом сообщил Департамент социальной защиты населения.

Лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние лица с инвалидностью имеют право на государственную социальную помощь. Кроме того, к ней назначается надбавка на уход.

Такая предлагается тем, кто ухаживает:

за лицом с инвалидностью с детства (I группа);

за одиноким лицом с инвалидностью с детства (II, III группа), которое по заключению комиссии нуждается в постоянной посторонней помощи;

за детьми с инвалидностью.

Надбавку выплачивают:

одиноким матерям и отцам, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (независимо от факта работы, учебы, службы);

одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю ребенка с инвалидностью, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы), не проходят службу и не занимают выборную должность;

одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые находятся в декрете или отпуске в связи с беременностью / родами, без сохранения заработной платы (если ребенку нужен домашний уход).

Размеры надбавок по уходу:

за лицом с инвалидностью I группы подгруппы А — 200 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (4722 гривен) + если ребенку 6-18 лет ежемесячная доплата в размере 961,7 гривны;

за лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б — 100% прожиточного минимума (2361 гривна);

одиноким лицом с инвалидностью (II, III группа) — 75% прожиточного минимума (1770,75 гривны);

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А — 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (5126 гривен);

за ребенком с инвалидностью в возрасте 6-18 лет подгруппы А — 200% прожиточного минимума для детей (6392 гривен);

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 50% прожиточного минимума для детей (1281,5 гривны);

за ребенком с инвалидностью в возрасте 6-18 лет — 50% прожиточного минимума для детей (1598 гривен).

Также, как сообщали в Пенсионном фонде, вторая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, в которой умер кормилец.

Нетрудоспособными членами семьи считают:

мужа или жену, отца или мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли 65-летнего возраста;

несовершеннолетних или старших детей, если они получили статус инвалидности до 18 лет;

детей, которые учатся (до завершения обучения, но не дольше 23 лет);

детей-сирот (до 23 лет);

мужа или жену, отца или мать, брата или сестру, дедушку или бабушку независимо от возраста и трудоспособности, которые заняты уходом за ребенком кормильца (до 8 лет).

Детям назначается пенсия независимо от того, были ли они на содержании кормильца при его жизни.

Размер таких пенсий:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту.

Если речь идет о военнослужащем, погибшем в результате полученного на службе ранения, размер такой:

70% его денежного обеспечения на одного нетрудоспособного члена семьи;

50% денежного обеспечения на двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Если военный умер в результате несчастного случая, не связанного со службой, пенсия составит 30% его денежного обеспечения.

Напомним, в Украине продолжают принимать заявку на денежную помощь. Максимальный ее размер — более 10 тысяч гривен на человека за три месяца.

В этом году Пенсионный фонд может прекратить выплаты некоторым украинцам. Об этом известно из бюджета Украины на 2025 год.