Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в январе: кому заплатят

На выплаты отбираются люди, которые соответствуют критериям с наибольшим набранным количеством баллов, а также не получают помощь в других организациях.

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Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" в Украине продолжает принимать заявки на денежную помощь от отдельных категорий граждан. Максимальная сумма выплаты составляет 10,8 тыс. гривен на человека за три месяца. Об этом говорится на странице фонда.

Фонд "Каритас Кривой Рог" предоставляет финансовую помощь в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: усиление общин в восточных и западных областях Украины". Этот проект реализуется при поддержке Caritas Deutschland (Каритас Германии) и Министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt). Денежная помощь предоставляется следующим категориям граждан:

жителям, которые пострадали физически от обстрелов;

жителям, у которых пострадало жилье от агрессии РФ.

"Продолжаем регистрацию на помощь наиболее уязвимым домохозяйствам — местным жителям, у которых пострадало жилье или которые пострадали физически от обстрелов после 08.07.2024 года в Никопольском и Криворожском районах", — говорится в объявлении.

Предпосылки, от которых зависит отбор:

люди имеющие инвалидность;

одинокие лица пожилого возраста от 60 лет (в домохозяйстве только один или два человека, у которых отсутствует поддержка родных трудоспособного возраста);

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

одинокие мать или отец (опекун), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

беременная женщина/кормящая мать с детьми до трех лет;

лицо с тяжелыми болезнями.

"На помощь отбираются люди, которые соответствуют критериям с наибольшим набранным количеством баллов, а также не получают помощь в других организациях", — сообщают благотворители.

Граждане, соответствующие указанным критериям, могут получить единовременную денежную помощь от БФ "Каритас Кривой Рог" в размере 10 800 гривен на человека, которая будет перечислена на IBAN-счет. Максимально одна семья может получить до четырех таких грантов. Уточнить информацию для подачи заявок можно, заполнив форму по ссылке, после чего специалисты сами выйдут на связь.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.