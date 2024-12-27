Переселенцам заплатят новую финансовую помощь: кто получит право с 1 января

Соответствующая программа поддержки доступна семьям, тратящим от общего дохода на оплату аренды более 30%.

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С 1 января 2025 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) останутся актуальными выплаты на проживание, которые составят до 3 тыс. гривен. Также будет введена новая форма государственной поддержки — субсидии на аренду жилья. Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете" на 2025 год.

В этом году выплаты внутренним переселенцам, находящимся в наиболее трудных жизненных ситуациях, были продлены на дополнительные полгода — до февраля 2025 года. С начала нового года выплаты будут автоматически перечисляться без необходимости подачи дополнительных заявлений самым уязвимым категориям граждан:

пенсионерам, размер пенсий которых не превышает 9,44 тыс. грн;

людям с инвалидностью первой-второй группы, несовершеннолетним детям с инвалидностью, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям, приемным родителям.

Размер помощи для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ, останется прежним в 2025 году. А именно:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других лиц — 2 тыс. грн.

Обычно выплаты производятся 15 и 28 числа каждого месяца. Кроме того, в начале 2025 года семьи, относящиеся к категории внутренне перемещенных лиц, смогут при необходимости получить дополнительную государственную помощь в виде субсидий на аренду жилья.

Соответствующая программа поддержки доступна семьям, тратящим от общего дохода на оплату аренды более 30%.

"Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды", — говорится в объяснении правительства.

Также в госбюджете-2025 предусмотрены дополнительные 15 млрд грн по госпрограмме "єВідновлення" для переселенцев, потерявших жилье. Ожидается, что для 30 тыс. лиц окажут помощь на восстановление жилья.

Еще предусмотрено предоставление единовременного пособия от ЮНИСЕФ для эвакуированных семей с детьми уязвимых категорий. Сумма пособия составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи (максимально пять человек вместе со взрослыми до двух человек).

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.