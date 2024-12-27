Переселенцям заплатять нову фінансову допомогу: хто отримає право з 1 січня

Відповідна програма підтримки доступна сім'ям, які витрачають від загального доходу на оплату оренди понад 30%.

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З 1 січня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишаться актуальними виплати на проживання, які становитимуть до 3 тис. гривень. Також буде запроваджено нову форму державної підтримки — субсидії на оренду житла. Про це йдеться в законі "Про Державний бюджет" на 2025 рік.

Цього року виплати внутрішнім переселенцям, які перебувають у найважчих життєвих ситуаціях, було продовжено на додаткові пів року — до лютого 2025 року. Від початку нового року виплати автоматично перераховуватимуться без необхідності подання додаткових заяв найуразливішим категоріям громадян:

пенсіонерам, розмір пенсій яких не перевищує 9,44 тис. грн;

людям з інвалідністю першої-другої групи, неповнолітнім дітям з інвалідністю, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям, прийомним батькам.

Розмір допомоги для громадян, які проживають в Україні та мають статус ВПО, залишиться незмінним у 2025 році. А саме:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Зазвичай виплати проводяться 15 і 28 числа кожного місяця. Крім того, на початку 2025 року сім'ї, що належать до категорії внутрішньо переміщених осіб, зможуть за необхідності отримати додаткову державну допомогу у вигляді субсидій на оренду житла.

Відповідна програма підтримки доступна сім'ям, які витрачають від загального доходу на оплату оренди понад 30%.

"Якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткові мінімуми на одну особу (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди", - йдеться в поясненні уряду.

Також у держбюджеті-2025 передбачено додаткові 15 млрд грн за держпрограмою "єВідновлення" для переселенців, які втратили житло. Очікується, що для 30 тис. осіб нададуть допомогу на відновлення житла.

Ще передбачено надання одноразової допомоги від ЮНІСЕФ для евакуйованих сімей з дітьми вразливих категорій. Сума допомоги становить 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї (максимально п'ять осіб разом із дорослими до двох осіб).

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.