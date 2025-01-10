Українці можуть отримати 10,8 тис. грн у січні: кому заплатять

На виплати відбирають людей, які відповідають критеріям із найбільшою набраною кількістю балів, а також не отримують допомогу в інших організаціях.

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Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" в Україні продовжує приймати заявки на грошову допомогу від окремих категорій громадян. Максимальна сума виплати становить 10,8 тис. гривень на людину за три місяці. Про це йдеться на сторінці фонду.

Фонд "Карітас Кривий Ріг" надає фінансову допомогу в рамках проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: посилення громад у східних і західних областях України". Цей проєкт реалізується за підтримки Caritas Deutschland (Карітас Німеччини) та Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt). Грошова допомога надається таким категоріям громадян:

жителям, які постраждали фізично від обстрілів;

жителям, у яких постраждало житло від агресії РФ.

"Продовжуємо реєстрацію на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам — місцевим жителям, у яких постраждало житло або які постраждали фізично від обстрілів після 08.07.2024 року в Нікопольському та Криворізькому районах", — ідеться в оголошенні.

Передумови, від яких залежить відбір:

люди, які мають інвалідність;

самотні особи похилого віку від 60 років (у домогосподарстві лише одна або дві особи, у яких відсутня підтримка рідних працездатного віку);

багатодітні сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

одинокі мати або батько (опікун), які виховують неповнолітніх дітей;

вагітна жінка/мати-годувальниця з дітьми до трьох років;

особа з тяжкими хворобами.

"На допомогу відбирають людей, які відповідають критеріям із найбільшою набраною кількістю балів, а також не отримують допомогу в інших організаціях", — повідомляють благодійники.

Громадяни, які відповідають зазначеним критеріям, можуть отримати одноразову грошову допомогу від БФ "Карітас Кривий Ріг" у розмірі 10 800 гривень на особу, яка буде перерахована на IBAN-рахунок. Максимально одна сім'я може отримати до чотирьох таких грантів. Уточнити інформацію для подання заявок можна, заповнивши форму за посиланням, після чого фахівці самі вийдуть на зв'язок.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.