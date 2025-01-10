У украинцев могут забрать пенсию: кого это коснется

Если пенсионерам прекратили выплаты, они могут восстановить их, обратившись в ПФУ.

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В этом году Пенсионный фонд Украины может прекратить выплату пенсий для части граждан. Причиной для этого станет ряд определенных обстоятельств. Лишение пенсий коснется некоторых переселенцев, которые получили соответствующий статус до 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в 40 статье бюджета Украины на 2025 год.

Средства не изымаются со счетов, если на них наложен арест или действуют другие ограничения. Однако, Пенсионный фонд прекратит выплату пенсий некоторым гражданам по следующим причинам:

если на банковском счете лица не было никакой активности в течение последнего года (снятие, перевода средств и так далее);

в случае, когда лицо не прошло обязательную физическую идентификацию своевременно.

Средства будет "возвращать" Ощадбанк. Речь идет именно об остатке, по состоянию на 1 января 2025 года.

Особа может возобновить выплату пенсии. Для этого она должна обратиться в ПФУ или Ощадбанк и подать соответствующее заявление.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.