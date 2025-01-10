В українців можуть забрати пенсію: кого це торкнеться

Якщо пенсіонерам припинили виплати, вони можуть відновити їх, звернувшись до ПФУ.

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Цього року Пенсійний фонд України може припинити виплату пенсій для частини громадян. Причиною для цього стане низка певних обставин. Позбавлення пенсій торкнеться деяких переселенців, які отримали відповідний статус до 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у 40 статті бюджету України на 2025 рік.

Кошти не вилучаються з рахунків, якщо на них накладено арешт або діють інші обмеження. Однак, Пенсійний фонд припинить виплату пенсій деяким громадянам з таких причин:

якщо на банківському рахунку особи не було жодної активності протягом останнього року (зняття, переказу коштів тощо);

у разі, коли особа не пройшла обов'язкову фізичну ідентифікацію своєчасно.

Кошти "повертатиме" Ощадбанк. Йдеться саме про залишок, станом на 1 січня 2025 року.

Особа може відновити виплату пенсії. Для цього вона має звернутися до ПФУ або Ощадбанку та подати відповідну заяву.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це відбудеться з 1 січня 2025 року.