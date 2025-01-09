Українці, у яких пенсія менша за 10 тис. грн, отримуватимуть щомісячну доплату: що відомо

Надбавку вперше нарахують у місяці, що настає за місяцем досягнення певного віку.

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Громадяни України, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком. Про це йдеться в Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Вікова надбавка до пенсії становить:

після досягнення 70 років — 300 гривень;

після досягнення 75 років — 456 гривень,

після досягнення 80 років — 570 гривень.

Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду, і для цього не потрібно подавати заяву. Однак не всі пенсіонери, які досягли 70 років, отримають цю доплату. Вона передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

При цьому пам'ятайте, що надбавку вперше нарахують у місяці, що настає за місяцем досягнення певного віку, і її розмір уперше буде пропорційний кількості днів після дня народження пенсіонера.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.