В Україні в березні підвищать пенсію, але не всім: деталі

Підвищення торкнеться "основи пенсії", без урахування надбавок і його відчують на собі не всі громадяни пенсійного віку.

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В Україні на початку березня 2025 року заплановано значне збільшення пенсій. Міністерство соціальної політики повідомило очікуване значення коефіцієнта індексації. Про це йдеться в проєкті бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2025 рік, розміщеному на сайті Федерації професійних спілок.

Згідно з проектом постанови, в поточному році передбачається індексація пенсій приблизно на 10%. Однак точний розмір підвищення буде визначено в лютому, оскільки на січень поки що відсутні статистичні дані, що впливають на розрахунок індексації.

"Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв'язку з проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних та соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", — зазначають автори проєкту документа.

Розмір індексації розраховується як сума половини рівня інфляції та показника зростання заробітних плат. Підвищення торкнеться тільки "основи пенсії", без урахування надбавок. Однак воно торкнеться не всіх пенсіонерів — виплати залишаться незмінними для тих, хто вийшов на пенсію в останні кілька років, оскільки їхні нарахування вважаються актуальними. Передбачається, що мінімальна доплата після індексації становитиме 100 гривень, а максимальна — 1,5 тисячі гривень.

У проєкті бюджету Пенсійного фонду зазначено, що на доплати, встановлені постановами уряду в рамках індексації пенсій та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян, передбачено 44,7 млрд гривень. Загальний обсяг доходів бюджету ПФУ на 2025 рік визначено в розмірі 904,8 млрд гривень, включно із залишком коштів на початок поточного року, що становить 910,2 млрд гривень.

Відповідні розрахунки здійснили на основі звітних даних про кількість одержувачів виплат і сум виплат з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у 2,36 тис. гривень, і мінімальної зарплати у 8 тис. гривень.

Врахували інформацію з автоматизованих баз даних обробки пенсійних електронних справ, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку країни на 2025-2027 роки, а також очікуваних надходжень ЄСВ у сумі 589,9 млрд гривень за 2025 рік.

"Проєкт бюджету ПФУ на 2025 рік є збалансованим за доходами та видатками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і пенсійне забезпечення", — зазначено в пояснювальній записці до проєкту.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.