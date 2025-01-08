Гроші з карток частини пенсіонерів можуть забрати: у чому причина

Якщо кошти все ж було вилучено з рахунку, пенсіонер має право звернутися з проханням про їхнє повернення.

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В Україні влада отримала право вилучати кошти з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, якщо їх не використовували понад рік або якщо ідентифікацію пенсіонера не було пройдено протягом шести місяців. Для відновлення виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду або в Ощадбанк і пройти процедуру перевірки. Про це йдеться у статті 41 державного бюджету на 2025 рік.

Згідно з новими урядовими постановами, пенсіонери-переселенці зобов'язані дотримуватися низки умов для збереження доступу до своїх пенсійних виплат. Ці зміни зачіпають виключно пенсіонерів зі статусом ВПО, які відкрили пенсійні рахунки в Ощадбанку до 24 лютого 2022 року.

Уряд визначив два основні випадки, за яких кошти можуть бути повернуті до Пенсійного фонду України (ПФУ):

відсутність активності на рахунку протягом 12 місяців: якщо протягом року пенсіонер не здійснював жодних операцій з рахунком (зняття готівки, безготівкові розрахунки або перекази), банк автоматично повертає кошти до Пенсійного фонду;

непроходження фізичної ідентифікації протягом шести місяців: пенсіонери, які не пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом півроку, також ризикують втратити доступ до своїх пенсійних коштів.

Водночас влада уточнює, що кошти з рахунків не вилучатимуть, якщо на них накладено арешт або діють інші юридичні обмеження. Щоб зберегти доступ до пенсійних виплат, пенсіонерам зі статусом ВПО рекомендується:

регулярно здійснювати операції з рахунком: це можуть бути як зняття готівки, так і розрахунки карткою або перекази;

проходити фізичну ідентифікацію: ідентифікацію можна пройти в будь-якому відділенні Ощадбанку, скориставшись банкоматом із функцією відеоідентифікації або завітавши до банку особисто.

Якщо кошти все ж таки було вилучено з рахунку, пенсіонер має право звернутися до Пенсійного фонду України або Ощадбанку з проханням про їх повернення. Для цього необхідно:

пройти фізичну ідентифікацію;

подати відповідну заяву до ПФУ або Ощадбанку.

Після виконання цих дій виплати пенсії буде відновлено з місяця, в якому їх було припинено. Держава гарантує, що всі накопичені кошти будуть повернуті в повному обсязі. Крім змін у правилах використання рахунків, у 2025 році очікується індексація пенсій. За прогнозами, пенсії можуть бути підвищені на 10-17%. Індексація торкнеться тільки основної суми пенсії без урахування додаткових надбавок. Водночас мінімальна пенсія залишиться на рівні 2024 року — 2361 гривня. Мінімальна доплата після індексації становитиме 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.