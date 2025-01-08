Деньги с карточек части пенсионеров могут забрать: в чем причина

Если средства все же были изъяты со счета, пенсионер имеет право обратиться с просьбой об их возврате.

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В Украине власти получили право изымать средства с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, если те не использовались более года или если идентификация пенсионера не была пройдена в течение шести месяцев. Для восстановления выплат требуется обратиться в Пенсионный фонд или в Ощадбанк и пройти процедуру проверки. Об этом говорится в статье 41 государственного бюджета на 2025 год.

Согласно новым правительственным постановлениям, пенсионеры-переселенцы обязаны соблюдать ряд условий для сохранения доступа к своим пенсионным выплатам. Эти изменения затрагивают исключительно пенсионеров со статусом ВПЛ, которые открыли пенсионные счета в Ощадбанке до 24 февраля 2022 года.

Правительство определило два основных случая, при которых средства могут быть возвращены в Пенсионный фонд Украины (ПФУ):

отсутствие активности на счете в течение 12 месяцев: если в течение года пенсионер не совершал никаких операций со счетом (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов), банк автоматически возвращает средства в Пенсионный фонд;

непрохождение физической идентификации в течение шести месяцев: пенсионеры, не прошедшие физическую идентификацию в Ощадбанке в течение полугода, также рискуют потерять доступ к своим пенсионным средствам.

При этом власти уточняют, что средства со счетов не будут изыматься, если на них наложен арест или действуют другие юридические ограничения. Чтобы сохранить доступ к пенсионным выплатам, пенсионерам со статусом ВПЛ рекомендуется:

регулярно совершать операции со счетом: это могут быть как снятие наличных, так и расчеты картой или переводы;

проходить физическую идентификацию: идентификацию можно пройти в любом отделении Ощадбанка, воспользовавшись банкоматом с функцией видеоидентификации или посетив банк лично.

Если средства все же были изъяты со счета, пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд Украины или Ощадбанк с просьбой об их возврате. Для этого необходимо:

пройти физическую идентификацию;

подать соответствующее заявление в ПФУ или Ощадбанк.

После выполнения этих действий выплаты пенсии будут возобновлены с месяца, в котором они были прекращены. Государство гарантирует, что все накопленные средства будут возвращены в полном объеме. Кроме изменений в правилах использования счетов в 2025 году ожидается индексация пенсий. По прогнозам, пенсии могут быть повышены на 10-17%. Индексация коснется только основной суммы пенсии без учета дополнительных надбавок. В то же время минимальная пенсия останется на уровне 2024 года – 2361 гривна. Минимальная доплата после индексации составит 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.