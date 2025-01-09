В Украине в марте повысят пенсию, но не всем: детали

Повышение коснется "основы пенсии", без учета надбавок и его ощутят на себе не все граждане пенсионного возраста.

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В Украине в начале марта 2025 года запланировано значительное увеличение пенсий. Министерство социальной политики сообщило ожидаемое значение коэффициента индексации. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2025 год, размещенном на сайте Федерации профессиональных союзов.

Согласно проекту постановления, в текущем году предполагается индексация пенсий примерно на 10%. Однако точный размер повышения будет определен в феврале, так как на январь пока отсутствуют статистические данные, влияющие на расчет индексации.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — отмечают авторы проекта документа.

Размер индексации рассчитывается как сумма половины уровня инфляции и показателя роста заработных плат. Повышение затронет только "основу пенсии", без учета надбавок. Однако оно коснется не всех пенсионеров — выплаты останутся неизменными для тех, кто вышел на пенсию в последние несколько лет, поскольку их начисления считаются актуальными. Предполагается, что минимальная доплата после индексации составит 100 гривен, а максимальная — 1,5 тысячи гривен.

В проекте бюджета Пенсионного фонда указано, что на доплаты, установленные постановлениями правительства в рамках индексации пенсий и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан, предусмотрено 44,7 млрд гривен. Общий объем доходов бюджета ПФУ на 2025 год определен в размере 904,8 млрд гривен, включая остаток средств на начало текущего года, составляющий 910,2 млрд гривен.

Соответствующие расчеты осуществили на основе отчетных данных о количестве получателей выплат и сумм выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в 2,36 тыс. гривен, и минимальной зарплаты в 8 тыс. гривен.

Учли информацию из автоматизированных баз данных обработки пенсионных электронных дел, прогнозных макропоказателей экономического и социального развития страны на 2025−2027 годы, а также ожидаемых поступлений ЕСВ в сумме 589,9 млрд гривен за 2025 год.

"Проект бюджета ПФУ на 2025 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.