Украинцы, у которых пенсия меньше 10 тыс. грн, будут получать ежемесячную доплату: что известно

Надбавку впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижение определенного возраста.

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Граждане Украины, достигшие 70 лет, имеют право на получение надбавки к пенсии по возрасту. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Возрастная надбавка к пенсии составляет:

после достижения 70 лет – 300 гривен;

после достижения 75 лет – 456 гривен,

после достижения 80 лет – 570 гривен.

Доплата к пенсии начисляется автоматически на основе информации из пенсионного фонда, и для этого не требуется подавать заявление. Однако не все пенсионеры, достигнувшие 70 лет, получат эту доплату. Она предусмотрена только для тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

При этом помните, что надбавку впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижение определенного возраста, и ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.