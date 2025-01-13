Украинцы могут получить выплаты от ООН: кому заплатят почти 11 тыс. грн

На финансовую помощь смогут зарегистрироваться только те граждане, которые еще не получали выплаты от международных организаций.

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С 13 января Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило выплату многоцелевой денежной помощи для граждан, оказавшихся в трудной ситуации из-за российской агрессии. Размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен, и ее можно оформить в нескольких регионах Украины. Об этом говорится в пресс-службе УВКБ ООН.

По условиям программы, размер помощи для всех участников составит 3,6 тыс. гривен ежемесячно в течение трех месяцев, что в сумме составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека в семье. Помощь будет предоставляться следующим категориям населения:

внутренним переселенцам;

лицам, которые после перемещения вернулись на свои прежние адреса проживания, в частности из-за рубежа.

На финансовую помощь смогут зарегистрироваться только те граждане, которые еще не получали выплаты от международных организаций, а также чьи совокупные доходы не превышают 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи. При этом необходимо соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

семью возглавляют одинокие отец или мать (есть несовершеннолетние дети);

в семье заботятся о пожилых членах семьи, которым больше 55 лет;

домохозяйство возглавляют одинокие пожилые люди старше 55 лет (кто воспитывает несовершеннолетних детей);

в семье есть лица, которые требуют ухода (инвалидность/тяжелые хронические заболевания).

Стационарные и мобильные пункты сбора данных на помощь от УВКБ ООН заработают в ряде регионов. В частности, граждане смогут зарегистрироваться в Днепре, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Виннице, Львове, Тернополе, Полтаве, Чернигове.

Отмечается, что в пункты сбора данных должны прибыть все члены семьи, где должны предоставить следующие документы:

паспорт гражданина/свидетельство о рождении детей (при наличии);

идентификационный код;

номер IBAN (для начисления денег на карту);

документы, где подтверждается принадлежность к одной из категорий уязвимости;

контактный номер телефона.

Работает горячая линия для уточнения вопросов: 0 800 307 711 (пн — пт с 09:00 до 18:00).

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.