Українці можуть отримати виплати від ООН: кому заплатять майже 11 тис. грн
На фінансову допомогу зможуть зареєструватися тільки ті громадяни, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій.
З 13 січня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновило виплату багатоцільової грошової допомоги для громадян, які опинилися у скрутній ситуації через російську агресію. Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень, і її можна оформити в кількох регіонах України. Про це йдеться у пресслужбі УВКБ ООН.
За умовами програми, розмір допомоги для всіх учасників становитиме 3,6 тис. гривень щомісяця протягом трьох місяців, що в сумі становить 10,8 тис. гривень на одну особу в сім'ї. Допомога надаватиметься таким категоріям населення:
- внутрішнім переселенцям;
- особам, які після переміщення повернулися на свої колишні адреси проживання, зокрема з-за кордону.
На фінансову допомогу зможуть зареєструватися тільки ті громадяни, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій, а також чиї сукупні доходи не перевищують 5,4 тис. грн на кожного члена сім'ї. При цьому необхідно відповідати хоча б одному з таких критеріїв уразливості:
- сім'ю очолюють самотні батько або мати (є неповнолітні діти);
- у сім'ї піклуються про літніх членів сім'ї, яким понад 55 років;
- домогосподарство очолюють самотні літні люди віком понад 55 років (хто виховує неповнолітніх дітей);
- у сім'ї є особи, які потребують догляду (інвалідність/важкі хронічні захворювання).
Стаціонарні та мобільні пункти збору даних на допомогу від УВКБ ООН запрацюють у низці регіонів. Зокрема, громадяни зможуть зареєструватися в Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові, Вінниці, Львові, Тернополі, Полтаві, Чернігові.
Зазначається, що до пунктів збору даних мають прибути всі члени сім'ї, де мають надати такі документи:
- паспорт громадянина/свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- ідентифікаційний код;
- номер IBAN (для нарахування грошей на карту);
- документи, де підтверджується приналежність до однієї з категорій уразливості;
- контактний номер телефону.
Працює гаряча лінія для уточнення питань: 0 800 307 711 (пн — пт з 09:00 до 18:00).
Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.