Українці можуть отримати виплати від ООН: кому заплатять майже 11 тис. грн

На фінансову допомогу зможуть зареєструватися тільки ті громадяни, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій.

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З 13 січня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновило виплату багатоцільової грошової допомоги для громадян, які опинилися у скрутній ситуації через російську агресію. Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень, і її можна оформити в кількох регіонах України. Про це йдеться у пресслужбі УВКБ ООН.

За умовами програми, розмір допомоги для всіх учасників становитиме 3,6 тис. гривень щомісяця протягом трьох місяців, що в сумі становить 10,8 тис. гривень на одну особу в сім'ї. Допомога надаватиметься таким категоріям населення:

внутрішнім переселенцям;

особам, які після переміщення повернулися на свої колишні адреси проживання, зокрема з-за кордону.

На фінансову допомогу зможуть зареєструватися тільки ті громадяни, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій, а також чиї сукупні доходи не перевищують 5,4 тис. грн на кожного члена сім'ї. При цьому необхідно відповідати хоча б одному з таких критеріїв уразливості:

сім'ю очолюють самотні батько або мати (є неповнолітні діти);

у сім'ї піклуються про літніх членів сім'ї, яким понад 55 років;

домогосподарство очолюють самотні літні люди віком понад 55 років (хто виховує неповнолітніх дітей);

у сім'ї є особи, які потребують догляду (інвалідність/важкі хронічні захворювання).

Стаціонарні та мобільні пункти збору даних на допомогу від УВКБ ООН запрацюють у низці регіонів. Зокрема, громадяни зможуть зареєструватися в Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові, Вінниці, Львові, Тернополі, Полтаві, Чернігові.

Зазначається, що до пунктів збору даних мають прибути всі члени сім'ї, де мають надати такі документи:

паспорт громадянина/свідоцтво про народження дітей (за наявності);

ідентифікаційний код;

номер IBAN (для нарахування грошей на карту);

документи, де підтверджується приналежність до однієї з категорій уразливості;

контактний номер телефону.

Працює гаряча лінія для уточнення питань: 0 800 307 711 (пн — пт з 09:00 до 18:00).

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.