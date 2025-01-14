Украинцы легко могут получать от 50 тыс. грн: кому готовы платить столько

Наибольший рост был зафиксирован в сфере недвижимости, юриспруденции и управления персоналом.

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В декабре 2024 года украинские работодатели увеличили размер заработных плат для соискателей. В среднем уровень вознаграждения поднялся на 5%, достигнув 24 000 грн. Основной вклад в это внесли вакансии от Сил обороны, а наибольший рост был зафиксирован в сфере недвижимости — на 14%, с достижением среднего уровня в 50 000 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В области юриспруденции работодатели предлагают зарплаты на 13% выше по сравнению с прошлым месяцем. Средний уровень вознаграждения для таких специалистов составляет 22 500 грн.

На 8% выросли предлагаемые зарплаты в сфере управления персоналом, HR – до средних 27 000 грн. В топ-5 сфер по росту также вошли:

телекоммуникации и связь –здесь зарплаты выросли на 6%, до средних 26 920 грн;

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн.

По регионам же больше всего выросла предлагаемая зарплата во Львовской области – на 1500 грн, до средних 24 000 грн. Далее идут:

Днепропетровская и Одесская области – здесь уровень зарплат в вакансиях вырос на 500 грн, до средних 22 500 и 22 000 грн соответственно;

Киевская – на 250 грн, до средних 25 250 грн.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.