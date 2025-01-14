Українці легко можуть отримувати від 50 тис. грн: кому готові платити стільки

Найбільше зростання було зафіксовано у сфері нерухомості, юриспруденції та управління персоналом.

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У грудні 2024 року українські роботодавці збільшили розмір заробітних плат для претендентів. У середньому рівень винагороди піднявся на 5%, досягнувши 24 000 грн. Основний внесок у це зробили вакансії від Сил оборони, а найбільше зростання було зафіксоване у сфері нерухомості — на 14%, з досягненням середнього рівня в 50 000 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У галузі юриспруденції роботодавці пропонують зарплати на 13% вищі порівняно з минулим місяцем. Середній рівень винагороди для таких фахівців становить 22 500 грн.

На 8% зросли пропоновані зарплати у сфері управління персоналом, HR — до середніх 27 000 грн. До топ-5 сфер за зростанням також увійшли:

телекомунікації та зв'язок — тут зарплати зросли на 6%, до середніх 26 920 грн;

топ-менеджмент, керівництво вищої ланки — на 6%, до середніх 47 500 грн.

За регіонами ж найбільше зросла пропонована зарплата у Львівській області — на 1500 грн, до середніх 24 000 грн. Далі йдуть:

Дніпропетровська та Одеська області — тут рівень зарплат у вакансіях зріс на 500 грн, до середніх 22 500 і 22 000 грн відповідно;

Київська — на 250 грн, до середніх 25 250 грн.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.