Россия тратит миллиарды на войну в Украине, однако ее ресурсы не безграничны. Что ускоряет экономический кризис в РФ, объяснил экономист Виталий Шапран.

Related video

Российский бюджет финансирует войну за счет нефтяных доходов, и война также финансируется за счет неофициальных фондов России и кредитования ВПК РФ через государственные банки. Но более строгие санкции против нефти РФ могут привести как к снижению доходов бюджета агрессора, так и к проблемам с ликвидностью в системе государственных финансов. Об этом в комментарии Фокусу рассказал экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

"В мирное время производство большинства продуктов сбалансировано вокруг национального богатства. Произведенный трактор продолжает собирать урожай 5-10 лет, пахать и сеять. Например, произведенный танк где-то за Уралом со временем становится металлоломом в мартеновской печи Криворожстали. Это экономические затраты в одну сторону. Чем более интенсивны эти затраты, тем больше теряет экономика РФ", — говорит эксперт.

Россия треть доходов получает от нефти, эксперты уверены — именно по нефти и нужны более строгие санкции Фото: Коллаж Focus.ua

По его мнению, нефть — это фундамент в финансировании войны Россией. "Но не будем забывать что есть еще прибыльный Росатом, производитель стали Северсталь, Норильский Никель, РУСАЛ и т.д. Есть еще несколько групп компаний, которые добывают алмазы, золото. Весь этот "хоровод" нужно охватывать санкциями, чтобы не было лазеек через которые в Россию проходит валюта, на которую покупают на черном рынке оружие и запчасти к нему", — считает Виталий Шапран.

Если Украина с союзниками найдет возможность увеличить потери РФ, как это было сделано с закрытием газового транзита, то скорее станет вопрос экономического краха России

Эксперт объяснил: США постепенно увеличивают санкционное давление на РФ. Но россияне за 2-3 месяца находят новые пути обхода этих санкций, и потом вводят новые санкции, и получается такая себе игра в шахматы."Текущий пакет санкций (новые санкции США, — Фокус) очень мощный и скорее всего заблокирует поставки российской нефти в КНР и Индию по морю, но ожидать, что на все 100%, не нужно. Поэтому негативный эффект для РФ будет точно, но его глубина будет зависеть от слаженности действий Украины с союзниками", — считает Виталий Шапран.

Важно

Коллапс в РФ — миф или реальность. Действительно ли у Кремля в 2025 году закончатся деньги на войну

Говоря о том, какой будет экономика России в 2025 году, эксперт заметил, что масштабные расходы на войну и ускорение этих расходов вместе с началом Курской операции и интенсивными обстрелами Украины и Украиной в т.ч. военно-хозяйственных целей в РФ приводят к тому, что ресурсы у РФ подходят к концу. "Если Украина с союзниками найдет возможность увеличить потери РФ, как это было сделано с закрытием газового транзита, или ударами по российским НПЗ, то на повестке дня в РФ скорее станет вопрос экономического краха. В таком случае завершится и война в Украине, как она недавно завершилась в Сирии. Такой сценарий вполне вероятен и его можно назвать рабочим", — резюмировал Виталий Шапран.

Ранее Фокус писал, что Россия продолжает получать валюту от продажи нефти, но эти доходы должны сократиться в результате нового пакета санкций от США.

Напомним, в Кремле отчитались, что Россия обогащается на фоне войны в Украине и несмотря на антироссийские санкции.