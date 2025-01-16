Росія витрачає мільярди на війну в Україні, проте її ресурси не безмежні. Що прискорює економічну кризу в РФ, пояснив економіст Віталій Шапран.

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Російський бюджет фінансує війну за рахунок нафтових доходів, та війна також фінансується за рахунок неофіційних фондів Росії та кредитування ВПК РФ через державні банки. Але більш суворі санкції проти нафти РФ можуть призвести як до зниження доходів бюджету агресора, так і до проблем з ліквідністю в системі державних фінансів. Про це в коментарі Фокусу розповів економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

"В мирний час виробництво більшості продуктів збалансоване навколо національного багатства. Вироблений трактор продовжує збирати врожай 5-10 років, пахати і сіяти. Наприклад, вироблений танк десь за Уралом з часом стає металобрухтом в мартенівській печі Криворіжсталі. Це економічні витрати в один бік. Чим більш інтенсивні ці витрати, тим більше втрачає економіка РФ", — каже експерт.

Росія третину доходів отримує від нафти, експерти впевнені - саме щодо нафти і потрібні більш суворі санкції Фото: Колаж Focus.ua

На його думку, нафта – це фундамент у фінансуванні війни Росією. "Але не будемо забувати що є ще прибутковий Росатом, виробник сталі Северсталь, Норільский Нікель, РУСАЛ і т.д. Є ще кілька груп компаній, які видобувають алмази, золото. Весь цей "хоровод" потрібно охоплювати санкціями, щоб не було шпаринок через які до Росії проходить валюта, на яку купують на чорному ринку зброю та запчастини до неї", — вважає Віталій Шапран.

Якщо Україна з союзниками знайде можливість збільшити втрати РФ, як це було зроблено з закриттям газового транзиту, то швидше стане питання економічного краху Росії

Експерт пояснив: США поступово збільшують санкційний тиск на РФ. Та росіяни за 2-3 місяці знаходять нові шляхи обходу цих санкцій, і потім вводять нові санкції, і виходить така собі гра в шахи. "Поточний пакет санкцій (нові санкції США, — Фокус) дуже потужний і скоріш за все заблокує постачання російської нафти до КНР і Індії морем, але очікувати, що на всі 100%, не потрібно. Тому негативний ефект для РФ буде точно, але його глибина буде залежати від злагодженості дій України з союзниками", — вважає Віталій Шапран.

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Говорячи про те, якою буде економіка Росії в 2025 році, експерт зауважив, що масштабні витрати на війну та прискорення цих витрат разом з початком Курської операції та інтенсивними обстрілами України і Україною в т.ч. військово-господарських цілей в РФ призводять до того, що ресурси у РФ добігають завершення. "Якщо Україна з союзниками знайде можливість збільшити втрати РФ, як це було зроблено з закриттям газового транзиту, або ударами по російським НПЗ, то на порядку денному в РФ швидше стане питання економічного краху. В такому разі завершиться і війна в Україні, як вона нещодавно завершилась в Сирії. Такий сценарій цілком ймовірний і його можна назвати робочим", — резюмував Віталій Шапран.

Раніше Фокус писав, що Росія продовжує отримувати валюту від продажу нафти, але ці доходи мають скоротитись внаслідок нового пакету санкцій від США.

Нагадаємо, у Кремлі відзвітували, що Росія збагачується на тлі війни в Україні і попри антиросійські санкції.