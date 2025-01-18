1500 грн в квартал: в Украине появилась новая программа помощи

Украинцам на вашу карту будет зачислено 1 500 гривен, которые можно потратить на абонементы в спортзалы, секции или клубы.

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В приложении "Дія" запускается новая инициатива для ветеранов — "Ветеранский спорт". Этот проект, реализованный совместно с Министерством по делам ветеранов, направлен на помощь защитникам и защитницам в восстановлении сил и возвращении к активной жизни. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Услуга доступна ветеранам старше 18 лет, при наличии идентификационного кода и подтвержденного статуса в реестре ветеранов. Наличие удостоверения в "Дії" не требуется. После подтверждения заявки на вашу карту будет зачислено 1 500 гривен, которые можно потратить на абонементы в спортзалы, секции или клубы.

Для подачи заявки необходимо:

войдите в приложение "Дія"; в разделе "Сервисы" выберите опцию "Ветеранский спорт"; активируйте Дія.Карту и выберите ее для получения средств; отправьте запрос.

"Спорт — это не только физическое здоровье’я. Эта программа — о снижении стресса, знакомства с новыми людьми и возвращения к привычной жизни", — отмечается в сообщении.

Для получения помощи за первый квартал 2025 года стоит поторопиться. Заявку необходимо подать до 20 января. Неиспользованные средства возвращаются в бюджет, однако в начале нового квартала вы получите полную сумму снова.

Ранее сообщалось, что в Украине резко увеличилось количество банкротов. Наибольшее количество банкротств сосредоточено в крупных городах и промышленных регионах.

Также Фокус писал, как украинцы могут поучаствовать в программе восстановления бизнеса. В результате 42 предпринимателя получат стипендии для поддержки своих бизнес-проектов.