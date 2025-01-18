1500 грн на квартал: в Україні з'явилася нова програма допомоги

Українцям на вашу картку буде зараховано 1 500 гривень, які можна витратити на абонементи в спортзали, секції або клуби.

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У застосунку "Дія" запускається нова ініціатива для ветеранів — "Ветеранський спорт". Цей проєкт, реалізований спільно з Міністерством у справах ветеранів, спрямований на допомогу захисникам і захисницям у відновленні сил і поверненні до активного життя. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Послуга доступна ветеранам, старшим за 18 років, за наявності ідентифікаційного коду та підтвердженого статусу в реєстрі ветеранів. Наявність посвідчення в "Дії" не потрібна. Після підтвердження заявки на вашу картку буде зараховано 1 500 гривень, які можна витратити на абонементи в спортзали, секції або клуби.

Для подання заявки необхідно:

увійдіть у застосунок "Дія"; у розділі "Сервіси" оберіть опцію "Ветеранський спорт"; активуйте Дія.Картку та оберіть її для отримання коштів; надішліть запит.

"Спорт — це не лише фізичне здоров'я. Ця програма — про зниження стресу, знайомства з новими людьми та повернення до звичного життя", — зазначається в повідомленні.

Для отримання допомоги за перший квартал 2025 року варто поквапитися. Заявку необхідно подати до 20 січня. Невикористані кошти повертаються до бюджету, проте на початку нового кварталу ви отримаєте повну суму знову.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко збільшилася кількість банкрутів. Найбільша кількість банкрутств зосереджена у великих містах і промислових регіонах.

Також Фокус писав, як українці можуть взяти участь у програмі відновлення бізнесу. У результаті 42 підприємці отримають стипендії для підтримки своїх бізнес-проектів.