Больше 110 тысяч гривен в месяц: названа пенсия судей в Украине (видео)

По словам главы Пенсионного фонда Львовской области Галины Недзельской, 145 судьей-пенсионеров в регионе находятся на пожизненном денежном содержании.

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Во Львовской области судьи-пенсионеры в среднем получают 112 тысяч гривен в месяц. Об этом сказала начальница Пенсионного фонда Львовской области Галина Недзельская в эфире программы "Go про" на YouTube канале "Перший Західний".

Галина Недзельская о пенсиях судей (09:22)

Галина Недзельская отметила, что сегодня на учете числятся 145 лиц, имеющих пожизненное денежное содержание. Речь идет о судьях, средний размер пенсий которых сейчас составляет 112 000 гривен в месяц.

Всего по состоянию на 1 января во Львовской области насчитывается 671 тысяча пенсионеров. На пенсионные выплаты в регионе уходит 3,6 миллиарда гривен в месяц. Средняя пенсия по области – 5303 гривен общая. У гражданских пенсионеров средняя пенсия 4830 гривен, а у военных – 13300 гривен.

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Более 50% пенсионеров получают деньги на карточку, а около 47% ходят на почту. По словам Галины Недзельской, это связано с географическим положением Львовской области. В некоторых горных населенных пунктах людям негде снять деньги с карточки.

Напомним, в настоящее время максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен. В соответствии с текущим законодательством, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Исключение составляют только специальные надбавки для отдельных категорий граждан: научных деятелей, депутатов, работников местного самоуправления и госслужащих.

Так, в 2024 году в Украине пенсии судей превысили 106 тысяч гривен. При этом отдельные представители судебной системы получают свыше 200 тысяч гривен ежемесячно. К примеру, согласно декларациям, судья Верховного суда в отставке Богдан Пошва получает пенсию в размере 262 тысячи гривен.