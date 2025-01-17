Максимальная пенсия: кто может претендовать на такие выплаты в 2025 году
Размер максимальной пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.
В Украине определен предельный размер пенсии, который будет оставаться неизменным до 2028 года. Об этом говорится в материале издания "Соцпортал".
В настоящее время максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен.
В соответствии с текущим законодательством, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан, что составляет 2 361 гривню. Эта сумма включает в себя основную пенсию, а также надбавки и доплаты. Исключение составляют только специальные надбавки для отдельных категорий граждан, которые имеют особые заслуги перед Украиной.
Максимальная пенсия будет предоставляться определенным категориям граждан, в частности:
- научным деятелям;
- народным депутатам;
- работникам местного самоуправления;
- государственным служащим.
В то же время, как ранее сообщал Пенсионный фонд, с января некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты. Однако это не будет касаться всех категорий.
Также с 1 января 2025 года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию. Эти изменения являются частью общей реформы, направленной на адаптацию пенсионной системы к новым экономическим условиям.
Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.
Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.