Максимальна пенсія: хто може претендувати на такі виплати у 2025 році

Розмір максимальної пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

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В Україні визначено граничний розмір пенсії, який залишатиметься незмінним до 2028 року. Про це йдеться в матеріалі видання "Соцпортал".

Наразі максимальна пенсійна виплата становить 23 610 гривень.

Відповідно до поточного законодавства, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян, що становить 2 361 гривню. Ця сума включає в себе основну пенсію, а також надбавки та доплати. Виняток становлять тільки спеціальні надбавки для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.

Максимальна пенсія надаватиметься певним категоріям громадян, зокрема:

науковим діячам;

народним депутатам;

працівникам місцевого самоврядування;

державним службовцям.

Водночас, як раніше повідомляв Пенсійний фонд, із січня деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Однак це не стосуватиметься всіх категорій.

Також з 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Ці зміни є частиною загальної реформи, спрямованої на адаптацію пенсійної системи до нових економічних умов.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.