Максимальна пенсія: хто може претендувати на такі виплати у 2025 році
Розмір максимальної пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.
В Україні визначено граничний розмір пенсії, який залишатиметься незмінним до 2028 року. Про це йдеться в матеріалі видання "Соцпортал".
Наразі максимальна пенсійна виплата становить 23 610 гривень.
Відповідно до поточного законодавства, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян, що становить 2 361 гривню. Ця сума включає в себе основну пенсію, а також надбавки та доплати. Виняток становлять тільки спеціальні надбавки для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.
Максимальна пенсія надаватиметься певним категоріям громадян, зокрема:
- науковим діячам;
- народним депутатам;
- працівникам місцевого самоврядування;
- державним службовцям.
Водночас, як раніше повідомляв Пенсійний фонд, із січня деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Однак це не стосуватиметься всіх категорій.
Також з 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Ці зміни є частиною загальної реформи, спрямованої на адаптацію пенсійної системи до нових економічних умов.
Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.
Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.