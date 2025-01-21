В Украине продлили выплаты в 6500 грн: кто получит

Семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь.

Related video

Кабинет министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутренне переселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу — "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ", — сказал он.

Как напомнил Шмыгаль, в декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысячам украинцев по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн.

"Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей", — сообщил премьер.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.