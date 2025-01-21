Бизнес ждут штрафы в 50% средней зарплаты: что известно

В случае невыполнения установленного законом требования по трудоустройству лиц с инвалидностью работодатели будут обязаны уплатить штрафы.

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Украинские работодатели обязаны соблюдать законодательные требования по трудоустройству людей с инвалидностью в 2025 году. Нарушение этого норматива влечет за собой штрафные санкции. Об этом говорится в законе №875 "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Так, для предприятий, организаций и физических лиц, использующих наемный труд, установлены нормативы по созданию рабочих мест для людей с инвалидностью. Норматив составляет 4% от средней численности штатных работников за год, при этом для компаний с численностью от 8 до 25 человек требуется создать одно рабочее место для инвалидов. В случае невыполнения установленного законом требования по трудоустройству лиц с инвалидностью работодатели будут обязаны уплатить штрафы. Размер санкций зависит от количества сотрудников в организации.

Расчет штрафных санкций проводят по определенным правилам. А именно:

для предприятий и физлиц, где работает от 8 до 15 человек, размер санкций за рабочее место, предназначенное и не занятое лицом с инвалидностью, определяют в сумме половины средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии;

компании, где среднеучетное количество работающих лиц с инвалидностью меньше, чем установлено нормативом, ежегодно уплачивают Фонду соцзащиты лиц с инвалидностью административно-хозяйственные санкции, сумму которых определяют в размере средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии за каждое рабочее место, предназначенное и не занятое лицом с инвалидностью.

Компании должны уплачивать санкции самостоятельно в срок до 15 апреля года, следующего за годом, когда произошло нарушение.

Штрафы не применяют к предприятиям, которые полностью финансируются из государственного/местных бюджетов.

Напомним, как ранее писал Фокус, более половины (53%) украинцев признались, что их доходы уменьшились, а из них 30% говорят, что уровень доходов снизился существенно. Также недавно в Кабмине объяснили, в каких специалистах будет нуждаться Украина через пять лет.

А с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.