На бізнес чекають штрафи в 50% середньої зарплати: що відомо

У разі невиконання встановленої законом вимоги щодо працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці будуть зобов'язані сплатити штрафи.

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Українські роботодавці зобов'язані дотримуватися законодавчих вимог щодо працевлаштування людей з інвалідністю у 2025 році. Порушення цього нормативу тягне за собою штрафні санкції. Про це йдеться в законі №875 "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Так, для підприємств, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено нормативи зі створення робочих місць для людей з інвалідністю. Норматив становить 4% від середньої чисельності штатних працівників за рік, при цьому для компаній із чисельністю від 8 до 25 осіб потрібно створити одне робоче місце для інвалідів. У разі невиконання встановленої законом вимоги щодо працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці будуть зобов'язані сплатити штрафи. Розмір санкцій залежить від кількості співробітників в організації.

Розрахунок штрафних санкцій проводять за певними правилами. А саме:

для підприємств і фізосіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір санкцій за робоче місце, призначене і не зайняте особою з інвалідністю, визначають у сумі половини середньої річної зарплати на відповідному підприємстві;

компанії, де середньооблікова кількість працюючих осіб з інвалідністю є меншою, ніж установлено нормативом, щорічно сплачують Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, суму яких визначають у розмірі середньої річної зарплати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене та не зайняте особою з інвалідністю.

Компанії мають сплачувати санкції самостійно у строк до 15 квітня року, що настає за роком, коли сталося порушення.

Штрафи не застосовують до підприємств, які повністю фінансуються з державного/місцевих бюджетів.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, понад половину (53%) українців зізналися, що їхні доходи зменшилися, а з них 30% кажуть, що рівень доходів знизився істотно. Також нещодавно в Кабміні пояснили, яких фахівців потребуватиме Україна через п'ять років.

А з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.