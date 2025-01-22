Популярный оператор мобильной связи повышает тарифы: что ожидает абонентов в феврале

Гендиректор DVL Михаил Шелемба сообщил, что главной причиной повышения тарифов стал почти двойной рост цены на электроэнергию. Сейчас на эти услуги планируется выделить 2,3 млрд грн.

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Компания lifecell сообщила, что планирует изменить абонентскую плату для своих пользователей. Об этом в интервью Forbes сообщил директор группы DVL Михаил Шелемба.

По его словам, ключевой причиной роста стоимости связи является повышение цен на электроэнергию.

"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", — сказал Михаил Шелемба.

Господин Шелемба добавляет, что все операторы ощутили повышение цен на электричество, которые "выросли почти вдвое". В lifecell планируют потратить 2,3 млрд грн на покрытие соответствующих услуг.

"Благодаря оптимизации расходов, мы это сделаем вполовину меньше того, чего требуют экономические условия. Последний раз для существующих абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а лишь для 15% базы", — рассказал генеральный директор DVL.

Кому повысят абонентскую плату lifecell

Господин Шелемба указывает, что пересмотр цен будет касаться постоянных абонентов, которые не переносили свой номер в сеть lifecell с декабря прошлого года. В то же время новые пользователи, которые присоединились в декабре, получили возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года.

В январе 2024 года стало известно, что французский миллиардер Ксавье Ньель покупает Lifecell за $500 млн. О покупке Lifecell было объявлено еще 29 декабря, но компания NJJ Capital должна была урегулировать отношения с Антимонопольным комитетом Украины.

Впоследствии в lifecell сообщили, почему не могут обеспечить 10 часов связи без света. Украинские операторы не могут оснастить генераторами все базовые станции, а также испытывают нехватку квалифицированных сотрудников из-за мобилизации.