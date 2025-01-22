Популярний оператор мобільного зв'язку підвищує тарифи: що очікує на абонентів у лютому

Гендиректор DVL Михайло Шелемба повідомив, що головною причиною підвищення тарифів стало майже подвійне зростання ціни на електроенергію. Наразі на ці послуги планується виділити 2,3 млрд грн.

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Компанія lifecell повідомила, що планує змінити абонентську плату для своїх користувачів. Про це в інтервʼю Forbes повідомив директор групи DVL Михайло Шелемба.

За його словами, ключовою причиною зростання вартості зв'язку є підвищення цін на електроенергію.

"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", — сказав Михайло Шелемба.

Пан Шелемба додає, що всі оператори відчули підвищення цін на електрику, які "зросли майже вдвічі". У lifecell планують витратити 2,3 млрд грн на покриття відповідних послуг.

"Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", — розповів генеральний директор DVL.

Кому підвищать абонентську плату lifecell

Пан Шелемба вказує, що перегляд цін буде стосуватися постійних абонентів, які не переносили свого номера в мережу lifecell з грудня минулого року. Водночас нові користувачі, які долучилися в грудні, отримали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року.

В січні 2024 року стало відомо, що французький мільярдер Ксав'є Ньєль купує Lifecell за $500 млн. Про купівлю Lifecell було оголошено ще 29 грудня, але компанія NJJ Capital мала врегулювати відносини з Антимонопольним комітетом України.

Згодом в lifecell повідомили, чому не можуть забезпечити 10 годин зв'язку без світла. Українські оператори не можуть оснастити генераторами всі базові станції, а також відчувають брак кваліфікованих співробітників через мобілізацію.