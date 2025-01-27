В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников: что известно

Украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших начислений по пенсиям, а еще — запретить ранние выходы на пенсию. Кроме того, начисления по инвалидности планируют уравнять практически для всех категорий граждан.

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В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих. Вместе с тем, пенсии для чиновников планируют сократить и запретить им рано выходить на пенсию. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время презентации итогов работы министерства 27 января.

Во время презентации чиновница затронула множество важных тем и сообщила о новациях. Они касались инициатив в поддержку семей и детей, реформ в сфере помощи ВПЛ, услуг для людей с инвалидностью и изменений в начислениях пенсий.

Больше всего внимания украинцев привлекли новости о том, что министерство планирует сократить пенсии чиновникам, в частности пенсионные выплаты по инвалидности.

"Мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все рассчитываются по инвалидности по общему правилу", — отметила Оксана Жолнович.

Руководительница ведомства объяснила такое решение тем, что пособие по инвалидности не может зависеть от того, какой у человека должностной статус и является ли он прокурором или нет.

Исходя из этого, главной целью нового законопроекта, который разработали в ведомстве, является уравнивание подходов к определению размеров пенсионных начислений по инвалидности независимо от статуса, который имеет гражданин. Однако стоит отметить при этом, что участников боевых действий эти изменения касаться не будут: для них законом предусмотрена отдельная финансовая поддержка от государства, которая справедливо не должна уравниваться с выплатами для других граждан.

Что касается ограничений из-за ранних выходов прокуроров и других высокопоставленных чиновников на пенсию, то для регулирования этого вопроса в специальном постановлении ведомство ограничило коэффициентами все пенсии, превышающие 23 тысячи гривен. Министр убеждена, что таким решением будет гарантировать справедливость в общей системе спецпенсий.

Отметим, что уже с июля пенсии в Украине могут начисляться по-новому: их будут высчитывать с помощью так называемых пенсионных баллов. Об этом Фокус сообщил 27 января.

Также ранее стало известно о том, что военные могут раньше выходить на пенсию. Для этого им нужно подать заявление о назначении пенсии УБД через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре. О перечне необходимых документов для этого, а также порядке действий Фокус объяснял 27 января.