Недооценена и падает дальше: гривна стоит вдвое дешевле, чем показывает "Индекс Биг-Мака", — Economist

С 2024 по 2025 гг. Украина сместилась с восьмого на шестое место в "Индексе Биг-Мака", свидетельствуют данные The Economist. По расчетам доллар должен был бы стоить 20 гривен.

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Курс гривны к доллару вдвое меньше, чем должен был бы быть согласно "Индексу Биг-Мака", который считает издание The Economist. Согласно данным "бургерномики", за один доллар украинцы должны были бы давать около 20 грн. Впрочем, цена гамбургера в МакДональдз показывает совсем другую реальность. Проблемы с курсом украинской валюты издание показало на инфографике "Индекса Биг-Мака" на 2025 год.

На портале указано, что индекс считается на основе данных компании МакДональдз, Eurostat, других источников информации. В расчете также учитывают данные ВВП и уровень заработных плат. В итоге создали инфографику для 54 стран, включая США и Европейский Союз. Среди прочего, указано, что в США гамбургер стоит 5,78 долл., а в Украине 120 грн (в пересчете по курсу НБУ — 2,8 долл.) Таким образом, в пересчете на курс "Биг-Мака", доллар должен стоить 20,73 грн. Вместо этого курс — 42 грн. Аналитики издания сделали вывод о недооцененности денег в Украине.

"Украинская гривна недооценена в долларах США на 50,7%", — указано на портале.

На инфографике можно увидеть место Украины среди других валют: она — в "яме" под ценой "Биг-Мака" в США. Ближайшие соседи правее — Филиппины и Малайзия (у них лучше ситуация), левее — Южная Африка и Египет (хуже ситуация). Также лучший курс валюты у Молдовы и Азербайджана и даже у Гватемалы. Украина тем временем на шестом месте с конца.

Курс гривны к доллару и Индекс Биг-Мака — рейтинг Economist 2025 Фото: The Economist

На другом графике показали тенденцию — как менялся "Индекс Биг-Мака" для гривны с 2020 по 2025 гг. Видим, что лучшая оценка курса доллара к гривне была, вероятно, в 2007-2008 гг. Наибольшая недооцененность — в 2015 году. Между тем во время войны график кардинально не менялся: колеблется на недооцененности в 50%. Страна, у которой похожая тенденция курса — Малайзия, согласно данным The Economist.

Курс гривны к доллару и Индекс Биг-Мака — рейтинг Economist 2020-2025 Фото: The Economist

Курс гривны к доллару и Индекс Биг-Мака — детали

Отметим, ранее Фокус писал об"Индексе Биг-Мака" — что это за понятие и какие показатели имела Украина. Этот индекс придумало издание Economist, чтобы сравнить покупательную способность граждан разных стран с покупательной способностью американцев. В качестве ориентира используют гамбургер, поскольку рестораны МакДональдз есть в трети стран планеты. Аналитики сравнивают, сколько в долларах стоит гамбургер в США и в определенной стране, и делают вывод о покупательной способности. В январе 2024 года расчеты показали, что и год назад гривна была недооценена в два раза. Тогда речь шла о 48,8% и восьмом месте с конца (то есть за год опустилась на две позиции).

Напоминаем, 30 января на портале CRI обновили ежегодный Индекс восприятия коррупции: в Украине есть некоторые положительные изменения. Между тем в эфире "Утро. Live" эксперт объяснил, ожидать ли падения курса гривны к доллару.