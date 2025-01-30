Недооцінена і падає далі: гривня коштує удвічі дешевше, ніж показує "Індекс Біг-Мака", — Economist

З 2024 по 2025 рр. Україна змістилась з восьмого на шосте місце в "Індексі Біг-Мака", свідчать дані The Economist. За розрахунками долар мав би коштувати 20 гривень.

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Курс гривні до долара удвічі менший, ніж мав би бути відповідно до "Індексу Біг-Мака", який рахує видання The Economist. Згідно з даними "бургерноміки", за один долар українці мали б давати близько 20 грн. Втім, ціна гамбургера у МакДональдз показує зовсім іншу реальність. Проблеми з курсом української валюти видання показало на інфографіці "Індексу Біг-Мака" на 2025 рік.

На порталі вказано, що індекс рахується на основі даних компанії МакДональдз, Eurostat, інших джерел інформації. У розрахунку також враховують дані ВВП та рівень заробітних плат. В підсумку створили інфографіку для 54 країн, включно з США та Європейським Союзом. Серед іншого, вказано, що у США гамбургер коштує 5,78 дол., а в Україні 120 грн (в перерахунку за курсом НБУ — 2,8 дол.) Таким чином, в перерахунку на курс "Біг-Маку", долар мав б коштувати 20,73 грн. Натомість курс — 42 грн. Аналітики видання зробили висновок про недооціненість грошей в Україні.

"Українська гривня недооцінена в доларах США на 50,7%", — вказано на порталі.

На інфографіці можна побачити місце України серед інших валют: вона — у "ямі" під ціною "Біг-Мака" в США. Найближчі сусіди правіше — Філіппіни та Малайзія (у них краща ситуація), лівіше — Південна Африка та Єгипет (гірша ситуація). Також кращий курс валюти у Молдови та Азербайджану і навіть у Гватемали. Україна тим часом на шостому місці з кінця.

Курс гривні до долара та Індекс Біг-Мака - рейтинг Economist 2025 Фото: The Economist

На іншому графіку показали тенденцію — як змінювався "Індекс Біг-Мака" для гривні з 2020 до 2025 рр. Бачимо, що найкраща оцінка курсу долара до гривні була, ймовірно, у 2007-2008 рр. Найбільша недооціненість — у 2015 році. Тим часом під час війни графік кардинально не змінювався: коливається на недооціненості в 50%. Країна, у якій схожа тенденція курсу — Малайзія, згідно з даними The Economist.

Курс гривні до долара та Індекс Біг-Мака - рейтинг Economist 2020-2025 Фото: The Economist

Курс гривні до долара та Індекс Біг-Мака — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про "Індекс Біг-Мака" — що це за поняття та які показники мала Україна. Цей індекс вигадало видання Economist, що порівняти купівельну спроможність громадян різних країн з купівельною спроможністю американців. Як орієнтир використовують гамбургер, оскільки ресторани МакДональдз є у третині країн планети. Аналітики порівнюють, скільки в доларах коштує гамбургер у США та у певній країні, і роблять висновок про купівельну спроможність. У січні 2024 року розрахунку показали, що і рік тому гривня була недооцінена у два рази. Тоді ішлося про 48,8% та восьме місце з кінця (тобто за рік опустилась на дві позиції).

Нагадуємо, 30 січня на порталі CRI оновили щорічний Індекс сприйняття корупції: в України є деякі позитивні зміни. Тим часом у ефірі "Ранок. Live" експерт пояснив, чи очікувати падіння курсу гривні до долара.