Бывают случаи, когда нарушения правил дорожного движения в действительности не было. Поэтому следует знать, как действовать дальше. Юрист рассказал Фокусу как о правах водителей, так и обо всех нюансах подобных дел.

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В Украине действует система штрафов для водителей. Перечень и суммы взысканий за нарушение ПДД определены Кодексом Украины (КУоАП). Штраф уплачивается в пользу районного Государственного казначейства по месту регистрации лица в течение 15 дней, иначе сумма штрафа увеличивается в два раза. Суммы в Кодексе различаются: от 34 грн до 51 000 грн. Однако водитель может обжаловать постановление полиции о штрафе. И у него на это есть право и время.

Как обжаловать штраф за нарушение ПДД и отменить постановления полиции

Для того чтобы избежать штрафа за нарушение ПДД надо не нарушать ПДД.

Вместе с тем бывают случаи, когда перед тем, как выехать со двора, человек за рулем проверяет исправность автомобиля, однако в ходе движения у авто перегорает фара или загрязняется номерной знак. В таких случаях сотрудники полиции имеют право вынести постановление о привлечении водителя к административной ответственности.

В случае ДТП полномочия полицейского ограничиваются составлением протокола и уже суд будет рассматривать дело по существу

"Чтобы избежать ответственности в подобных случаях, можно объяснить работнику полиции ситуацию и просить на основании ст. 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях закрыть дело за малозначительностью, ограничившись устным замечанием. Здесь уже решение остается за работником полиции и существенностью нарушения", — объясняет Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Обжаловать штраф за нарушение ПДД — основные правила

ДТП: как обжаловать постановление в суде

К сожалению, нарушения ПДД на дорогах часто приводят к авариям. И в случае дорожно-транспортного происшествия полномочия полицейского ограничиваются составлением протокола и уже суд будет рассматривать дело по существу.

Как объясняет адвокат, если водитель, в отношении которого полицейский составил постановление о привлечении к админответственности, с фактом нарушения не согласен, то он имеет право обжаловать постановление полиции в суде. На обжалование дается 10 дней.

Обжаловать протокол, составленный работниками полиции, нельзя. Здесь придется доказывать свою позицию в суде

Как подать исковое заявление в суд: основные правила

Водитель должен подать заявление в суд по зарегистрированному месту своего проживания или по месту нахождения органа, постановление работника которого обжалуется.

Для того чтобы иск был обоснован лицу необходимо зафиксировать на собственный телефон, например, обстоятельства дела на месте для того, чтобы опровергнуть доводы постановления.

Истребовать записи с камер наблюдения, а также записи с боди-камер работников полиции, которые присутствовали при составлении постановления.

Если случилось дорожно-транспортное происшествие и пострадали транспортные средства, то участники могут составить на месте электронный европротокол и уже их страховые компании будут регулировать вопросы возмещений, а виновное лицо не будет нести административную ответственность. Однако, чтобы воспользоваться такой возможностью оба транспортных средства должны быть застрахованы.

"Обжаловать протокол, составленный работниками полиции, нельзя. Здесь придется доказывать свою позицию в суде. Постановление суда по результатам рассмотрения дела можно обжаловать в апелляционном суде", — добавляет адвокат Елена Воронкова.

Штрафы за ПДД — юрист рассказал, как подать исковое заявление в суд Фото: УНИАН

Что такое европротокол и когда его лучше использовать

В случае ДТП с незначительными последствиями полиция советует составлять европротокол. Сделать это можно без вызова полиции. По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, процесс займет несколько минут.

"Из-за неблагоприятных погодных условий увеличивается риск попасть в ДТП. Если повреждения автомобиля несущественны, рекомендую воспользоваться европротоколом, который можно оформить без вызова полиции, всего за несколько минут", — отметил Билошицкий.

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Поэтому, европротоколом можно воспользоваться, если:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не нанесен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто согласие относительно всех обстоятельств происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма убытков после ДТП не превышает 80 тыс. грн.

По словам Билошицкого, существует ряд преимуществ при использовании европротокола: не нужно информировать и ожидать полицию, можно покинуть место ДТП сразу после составления европротокола и сэкономить время.

Также водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не накладывается.

Перечень и суммы штрафов за нарушение ПДД — где ознакомиться Фото: УНИАН

Как проверить наличие штрафов: основные способы

Если избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения не удалось, и такой факт действительно был, следует знать, что оплатив вовремя, можно даже сэкономить. Существуют официальные платформы для проверки штрафов за нарушение ПДД:

официальный сайт МВД Украины и официальное мобильное приложение "Штрафы ПДД".

С помощью официальных сервисов можно легко найти постановления за нарушения. Кроме того можно оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений, пишет МВД Украины.

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Вся информация об открытых административных правонарушениях автоматически подтягивается в сервис и доступна в соответствующем разделе. Так, чтобы проверить свою историю, нужно авторизоваться в приложении, перейти в "Сервисы", выбрать раздел "Водителю" — Штрафы ПДД. Здесь вы увидите неоплаченные штрафы и оплатите их онлайн. После зачисления средств ваше дело закроют.

Откройте Опендатабот, введите государственный номер авто и перейдите в меню "Проверить штрафы за нарушение ПДД". Для проверки неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения отправьте чатботу ваш ИНН или номер постановления. Чатбот покажет все актуальные штрафы, которые сразу же можно будет погасить.

Если оплата произведена в течение 10 дней с момента получения постановления (или до этого времени, узнав с помощью приложений), можно оплатить только 50% от размера штрафа.