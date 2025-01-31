Бувають випадки, коли порушення правил дорожнього руху в дійсності не було. Тож слід знати, як діяти далі. Юрист розповів Фокусу як про права водіїв, так і про всі нюанси подібних справ.

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В Україні діє система штрафів для водіїв. Перелік та суми стягнень за порушення ПДР визначені Кодексом України (КУпАП). Штраф сплачується на користь районного Державного казначейства за місцем реєстрації особи протягом 15 днів, інакше сума штрафу збільшується вдвічі. Суми у Кодексі різняться: від 34 грн до 51 000 грн. Проте водій може оскаржити постанову поліції про штраф. І в нього на це є право і час.

Як оскаржити штраф за порушення ПДР і скасувати постанови поліції

Для того щоб уникнути штрафу за порушення ПДР треба не порушувати ПДР.

Водночас бувають випадки, коли перед тим, як виїхати з подвір‘я, людина за кермом перевіряє справність автомобіля, однак під час руху в авто перегоряє фара чи забруднюється номерний знак. У таких випадках співробітники поліції мають право винести постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності.

У випадку ДТП повноваження поліцейського обмежуються складенням протоколу і вже суд буде розглядати справу по суті

"Щоби уникнути відповідальності у подібних випадках, можна пояснити працівнику поліції ситуацію та просити на підставі ст. 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити справу за малозначністю, обмежившись усним зауваженням. Тут вже рішення залишається за працівником поліції та суттєвістю порушення", — пояснює Фокусу адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Оскаржити штраф за порушення ПДР — основні правила

ДТП: як оскаржити постанову до суду

На жаль, порушення ПДР на дорогах часто призводять до аварій. І у випадку дорожньо-транспортної пригоди повноваження поліцейського обмежуються складенням протоколу і вже суд буде розглядати справу по суті.

Як пояснює адвокатка, якщо водій, щодо якого поліцейський склав постанову про притягнення до адмінвідповідальності, з фактом порушення не погоджується, то він має право оскаржити постанову поліції до суду. На оскарження дається 10 днів.

Оскаржити протокол, складений працівниками поліції, не можна. Тут доведеться доводити свою позицію у суді

Як подати позовну заяву до суду: основні правила

Водій має подати заяву до суду за зареєстрованим місцем свого проживання або за місцем знаходження органу, постанова працівника якого оскаржується.

Для того щоб позов був обґрунтований особі необхідно зафіксувати на власний телефон, наприклад, обставини справи на місці для того, щоб спростувати доводи постанови.

Витребувати записи з камер спостереження, а також записи з боді-камер працівників поліції, які були присутні під час складання постанови.

Якщо трапилась дорожньо-транспортна пригода і постраждали транспортні засоби, то учасники можуть скласти на місці електронний європротокол і вже їхні страхові компанії будуть врегульовувати питання відшкодувань, а винна особа не буде нести адміністративну відповідальність. Однак щоб скористатись такою можливістю обидва транспортні засоби мають бути застраховані.

"Оскаржити протокол, складений працівниками поліції не можна. Тут доведеться доводити свою позицію у суді. Постанову суду за результатом розгляду справи можна оскаржити до апеляційного суду", — додає адвокатка Олена Воронкова.

Штрафи за ПДР — юрист розповів, як подати позовну заяву до суду Фото: УНІАН

Що таке європротокол і коли його краще використовувати

У разі ДТП з незначними наслідками поліція радить складати європротокол. Зробити це можна без виклику поліції. За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, процес потребуватиме декількох хвилин.

"Через несприятливі погодні умови збільшується ризик потрапити в ДТП. Якщо ушкодження автомобіля несуттєві, рекомендую скористатися європротоколом, який можна оформити без виклику поліції, усього за декілька хвилин", — зазначив Білошицький.

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Тож, європротоколом можна скористатись, якщо:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.

За словами Білошицького, існує низка переваг у разі використання європротокола: не потрібно інформувати та очікувати поліцію, можна залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу та зекономити час.

Також водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається.

Перелік та суми штрафів за порушення ПДР — де ознайомитися Фото: УНІАН

Як перевірити наявність штрафів: основні способи

Якщо уникнути штрафу за порушення правил дорожнього руху не вдалося, і такий факт дійсно був, слід знати, що сплативши вчасно, можна навіть зекономити. Існують офіційні платформи для перевірки штрафів за порушення ПДР:

офіційний сайт МВС України та офіційний мобільний застосунок "Штрафи ПДР".

За допомогою офіційних сервісів можна легко знайти постанови за порушення. Окрім того можна оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов, пише МВС України.

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застосунок "Дія"

Вся інформація про відкриті адміністративні правопорушення автоматично підтягується у сервіс і доступна у відповідному розділі. Так, щоб перевірити свою історію, потрібно авторизуватися в застосунку, перейти в "Сервіси", вибрати розділ "Водієві" — Штрафи ПДР. Тут ви побачите неоплачені штрафи і оплатите їх онлайн. Після зарахування коштів вашу справу закриють.

Відкрийте Опендатабот, введіть державний номер авто та перейдіть до меню "Перевірити штрафи за порушення ПДР". Для перевірки несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху надішліть чатботу ваш ІПН або номер постанови. Чатбот покаже усі актуальні штрафи, які одразу ж можна буде погасити.

Якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови (або до цього часу, дізнавшись із допомогою застосунків), можна сплатити лише 50 % від розміру штрафу.