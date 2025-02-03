Украинцы смогут получить новую выплату: кому заплатят

Чтобы претендовать на эту помощь, ВПЛ должны отвечать определенным критериям уязвимости.

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С 29 января 2025 года в Украине начала действовать программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Финансовую поддержку могут получить переселенцы, заключившие официальный договор аренды и соответствующие установленным требованиям. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Выплаты будут назначаться внутренне перемещенным лицам, которые:

выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;

арендуют жилье и тратят на него значительную часть своих доходов (более 20%);

их жилье разрушено или признано непригодным для проживания;

не получают пособие на проживание от государства.

Чтобы претендовать на эту помощь, ВПЛ должны отвечать определенным критериям. А именно:

жилье должно быть официально арендованным – необходимо заключить типовой договор аренды;

арендодатель не должен быть родственником арендатора;

владелец жилья не получает компенсацию по программе "Убежище".

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на оплату коммунальных услуг. Сумма субсидии будет определяться индивидуально и будет зависеть от:

доходов семьи;

количества членов семьи;

стоимости аренды жилья в конкретном регионе

В среднем размер субсидии колеблется в пределах 3000 – 7000 грн в месяц. Чтобы подать заявку, необходимо заключить типовой договор аренды, который можно оформить:

в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через онлайн-сервис на сайте ПФУ;

в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

Несмотря на перспективность программы, эксперты и общественные активисты отмечают определенные сложности в ее реализации. В Украине большинство жилья сдается в аренду без заключения официальных договоров. Многие владельцы не хотят регистрировать сделки из-за нежелания декларировать доходы или из-за дополнительных бюрократических процедур.

"Многие арендодатели не хотят выводить арендные соглашения из тени, даже если им компенсируют налоги. Это существенно ограничивает возможности ВПЛ воспользоваться программой субсидий", – отмечает председатель Ассоциации молодых ВПЛ Аркадий Петросян. Чтобы поощрить собственников жилья оформлять официальные договоры, правительство предусмотрело определенные налоговые льготы :

компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора для физических лиц;

частичную компенсацию единого налога для ФЛП, сдающих жилье в аренду.

Отметим, Фокус писал о реформе выплат для ВПЛ, которые начнут действовать с 29 января 2025 года. На портале Правительство Online объяснили условия для получения помощи от государства. Таких условий есть шесть, среди них — плохие жилищные условия (когда маловата площадь на человека) или размер квартплаты более 20% дохода семьи. Обязательное условие — заключение типового договора с арендодателем. В постановлении Кабмина указано, какие преимущества получат арендодатели. Если это обычный человек, то ему компенсируют НДФЛ и военный сбор. Если помещение будут арендовать у ФЛП, то предпринимателю компенсируют часть единого налога.