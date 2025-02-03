Українці зможуть отримати нову виплату: кому заплатять

Щоб претендувати на цю допомогу, ВПО мають відповідати певним критеріям уразливості.

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З 29 січня 2025 року в Україні почала діяти програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Фінансову підтримку можуть отримати переселенці, які уклали офіційний договір оренди та відповідають встановленим вимогам. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Виплати призначатимуться внутрішньо переміщеним особам, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;

орендують житло і витрачають на нього значну частину своїх доходів (понад 20%);

їхнє житло зруйноване або визнане непридатним для проживання;

не отримують допомогу на проживання від держави.

Щоб претендувати на цю допомогу, ВПО мають відповідати певним критеріям. А саме:

житло має бути офіційно орендованим — необхідно укласти типовий договір оренди;

орендодавець не повинен бути родичем орендаря;

власник житла не отримує компенсацію за програмою "Притулок".

При цьому сім'я ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на оплату комунальних послуг. Сума субсидії визначатиметься індивідуально і залежатиме від:

доходів сім'ї;

кількості членів сім'ї;

вартості оренди житла в конкретному регіоні

У середньому розмір субсидії коливається в межах 3000 — 7000 грн на місяць. Щоб подати заявку, необхідно укласти типовий договір оренди, який можна оформити:

у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ);

через онлайн-сервіс на сайті ПФУ;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Попри перспективність програми, експерти та громадські активісти відзначають певні складнощі в її реалізації. В Україні більшість житла здається в оренду без укладення офіційних договорів. Багато власників не хочуть реєструвати угоди через небажання декларувати доходи або через додаткові бюрократичні процедури.

"Багато орендодавців не хочуть виводити орендні угоди з тіні, навіть якщо їм компенсують податки. Це суттєво обмежує можливості ВПО скористатися програмою субсидій", — зазначає голова Асоціації молодих ВПО Аркадій Петросян. Щоб заохотити власників житла оформляти офіційні договори, уряд передбачив певні податкові пільги:

компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору для фізичних осіб;

часткову компенсацію єдиного податку для ФОПів, які здають житло в оренду.

Зазначимо, Фокус писав про реформу виплат для ВПО, які почнуть діяти з 29 січня 2025 року. На порталі Уряд Online пояснили умови для отримання допомоги від держави. Таких умов є шість, серед них — погані житлові умови (коли замала площа на особу) або розмір квартплати понад 20% доходу сім'ї. Обов'язкова умова — укладення типового договору з орендодавцем. У постанові Кабміну зазначено, які переваги отримають орендодавці. Якщо це звичайна людина, то їй компенсують ПДФО і військовий збір. Якщо приміщення орендуватимуть у ФОПа, то підприємцю компенсують частину єдиного податку.