Украинцы могут получить 20 тыс. грн: кому доступны новые выплаты

Получить выплаты смогут граждане, проживающие в Краматорске Донецкой области, кто так или иначе пострадал в результате войны с РФ.

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В феврале 2025 года жители одного из регионов получили возможность оформить несколько видов материальной поддержки. Помощь предназначена прежде всего для тех, кто пострадал из-за военных действий. Об этом сообщает ОО "ВПО Украины" в Telegram.

Как отмечают в общественной организации, получить выплаты смогут граждане, проживающие в Краматорске Донецкой области, кто так или иначе пострадал в результате войны с РФ.

Помощь доступна:

краматорцам, пострадавшим в результате военных действий;

гражданам, чье имущество повреждено от атак РФ.

Материальную помощь назначают на основании личного заявления гражданина. Заявление нужно подать в управление труда и соцзащиты населения Краматорского городского совета. В частности, в случае ранения лица размер материальной помощи составит:

тяжелое ранение — 20 тыс. грн;

другие ранения — 5 тыс. грн.

Однако в предоставлении материальной помощи может быть отказано:

на основании предоставления заявителем неполных или недостоверных данных;

в связи с отсутствием сметных назначений или полного использования средств местного бюджета.

Также граждане могут подавать заявление о ремонте поврежденного жилья в "Дії" по ссылке. Заявки на обследование имущества на предмет повреждений после обстрелов принимают по единому номеру контакт-центра — 099-099-1505.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.