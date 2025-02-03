Украинцы могут получить 20 тыс. грн: кому доступны новые выплаты
Получить выплаты смогут граждане, проживающие в Краматорске Донецкой области, кто так или иначе пострадал в результате войны с РФ.
В феврале 2025 года жители одного из регионов получили возможность оформить несколько видов материальной поддержки. Помощь предназначена прежде всего для тех, кто пострадал из-за военных действий. Об этом сообщает ОО "ВПО Украины" в Telegram.
Как отмечают в общественной организации, получить выплаты смогут граждане, проживающие в Краматорске Донецкой области, кто так или иначе пострадал в результате войны с РФ.
Помощь доступна:
- краматорцам, пострадавшим в результате военных действий;
- гражданам, чье имущество повреждено от атак РФ.
Материальную помощь назначают на основании личного заявления гражданина. Заявление нужно подать в управление труда и соцзащиты населения Краматорского городского совета. В частности, в случае ранения лица размер материальной помощи составит:
- тяжелое ранение — 20 тыс. грн;
- другие ранения — 5 тыс. грн.
Однако в предоставлении материальной помощи может быть отказано:
- на основании предоставления заявителем неполных или недостоверных данных;
- в связи с отсутствием сметных назначений или полного использования средств местного бюджета.
Также граждане могут подавать заявление о ремонте поврежденного жилья в "Дії" по ссылке. Заявки на обследование имущества на предмет повреждений после обстрелов принимают по единому номеру контакт-центра — 099-099-1505.
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.