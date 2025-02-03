Українці можуть отримати 20 тис. грн: кому доступні нові виплати

Отримати виплати зможуть громадяни, які проживають у Краматорську Донецької області, хто так чи інакше постраждав унаслідок війни з РФ.

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У лютому 2025 року жителі одного з регіонів отримали можливість оформити кілька видів матеріальної підтримки. Допомога призначена насамперед для тих, хто постраждав через військові дії. Про це повідомляє ГО "ВПО України" в Telegram.

Як зазначають у громадській організації, отримати виплати зможуть громадяни, які проживають у Краматорську Донецької області, хто так чи інакше постраждав унаслідок війни з РФ.

Допомога доступна:

краматорцям, які постраждали внаслідок воєнних дій;

громадянам, чиє майно пошкоджено від атак РФ.

Матеріальну допомогу призначають на підставі особистої заяви громадянина. Заяву потрібно подати до управління праці та соцзахисту населення Краматорської міської ради. Зокрема, у разі поранення особи розмір матеріальної допомоги становитиме:

важке поранення — 20 тис. грн;

інші поранення — 5 тис. грн.

Однак у наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:

на підставі надання заявником неповних або недостовірних даних;

у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень або повного використання коштів місцевого бюджету.

Також громадяни можуть подавати заяву про ремонт пошкодженого житла в "Дії" за посиланням. Заявки на обстеження майна на предмет пошкоджень після обстрілів приймають за єдиним номером контакт-центру — 099-099-1505.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.