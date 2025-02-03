Українці можуть отримати 20 тис. грн: кому доступні нові виплати
Отримати виплати зможуть громадяни, які проживають у Краматорську Донецької області, хто так чи інакше постраждав унаслідок війни з РФ.
У лютому 2025 року жителі одного з регіонів отримали можливість оформити кілька видів матеріальної підтримки. Допомога призначена насамперед для тих, хто постраждав через військові дії. Про це повідомляє ГО "ВПО України" в Telegram.
Як зазначають у громадській організації, отримати виплати зможуть громадяни, які проживають у Краматорську Донецької області, хто так чи інакше постраждав унаслідок війни з РФ.
Допомога доступна:
- краматорцям, які постраждали внаслідок воєнних дій;
- громадянам, чиє майно пошкоджено від атак РФ.
Матеріальну допомогу призначають на підставі особистої заяви громадянина. Заяву потрібно подати до управління праці та соцзахисту населення Краматорської міської ради. Зокрема, у разі поранення особи розмір матеріальної допомоги становитиме:
- важке поранення — 20 тис. грн;
- інші поранення — 5 тис. грн.
Однак у наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:
- на підставі надання заявником неповних або недостовірних даних;
- у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень або повного використання коштів місцевого бюджету.
Також громадяни можуть подавати заяву про ремонт пошкодженого житла в "Дії" за посиланням. Заявки на обстеження майна на предмет пошкоджень після обстрілів приймають за єдиним номером контакт-центру — 099-099-1505.
Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.