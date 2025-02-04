Право на бесплатное жилье для украинцев в Польше: стало известно, кто и как может получить

Украинские беженцы, которые уехали в Польшу из-за войны, могут претендовать на бесплатное жилье в стране: им могут дать средства, которые будут покрывать 6 месяцев аренды дома. Однако такая программа рассчитана не на всех.

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Общенациональная программа "Вместе к независимости", которая действует на территории Польши, предусматривает выплаты на аренду собственного жилья для украинцев, находящихся в центрах коллективного размещения. Такая инициатива покрывает до шести месяцев аренды жилья для беженцев, однако такая возможность доступна не всем, а только тем, кто попал в центры из-за отсутствия финансовой возможности арендовать отдельное жилье. Детали относительно разъяснил портал "Экономические новости" 1 февраля.

Кто может воспользоваться программой

Украинские беженцы, которые имеют финансовые трудности и не могут платить самостоятельно за аренду отдельного жилья, могут стать участниками национальной программы. Это касается прежде всего следующих категорий граждан:

многодетные семьи;

матери с детьми (особенно те, чьи мужья находятся на фронте или работают в Украине);

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

семьи, где есть дети с инвалидностью.

Отметим, что на другие категории украинских граждан, которые стали беженцами в Польше из-за войны, программа не распространяется.

Однако программа имеет также ряд других пунктов, по которым оказывает помощь украинским беженцам. Это не только выплата средств на аренду квартиры, но и вполне реальная помощь в поисках работы, ведь сами беженцы часто сталкиваются с финансовыми трудностями из-за того, что не могут ее найти из-за языкового барьера.

Эта программа имеет целью именно такие аспекты помощи украинцам, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны, чтобы способствовать их финансовой независимости даже за пределами своего государства.

Программа действует уже некоторое время и финансируется при содействии Европейской комиссии, координируется Министерством внутренних дел Польши совместно с неправительственными организациями.

Напомним, ранее стало известно о том, что Польша изменила условия получения карты побыту, из-за чего некоторые украинцы могут ее потерять. Это связано с тем, что польское правительство подняло минимальную зарплату, с которой иностранцы могут оформить карту пребывания. Поэтому, если мигрант имеет меньшие доходы, то карту побыту он может потерять. Детали об этом Фокус выяснял 7 января.

Ранее также стало известно, кто из украинских пенсионеров может оформить в феврале ежемесячную доплату размером почти 1000 гривен. Такая возможность доступна тем, кто является одиноким и нуждается в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья. Об этом Фокус сообщал 2 февраля.