Право на безплатне житло для українців в Польщі: стало відомо, хто і як може отримати

Українські біженці, які поїхали до Польщі через війну, можуть претендувати на безплатне житло в країні: їм можуть дати кошти, які покриватимуть 6 місяців оренди домівки. Однак така програма розрахована не на всіх.

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Загальнонаціональна програма "Разом до незалежності", яка діє на території Польщі, передбачає виплати на оренду власного житла для українців, що перебувають у центрах колективного розміщення. Така ініціатива покриває до шести місяців оренди житла для біженців, однак така можливість доступна не всім, а лише тим, хто потрапив до центрів через відсутність фінансової змоги орендувати окреме житло. Деталі щодо роз’яснив портал "Економічні новини" 1 лютого.

Хто може скористатися програмою

Українські біженці, які мають фінансові труднощі і не можуть сплачувати самостійно за оренду окремого житла, можуть стати учасниками національної програми. Це стосується передусім наступних категорій громадян:

багатодітні сім’ї;

матері з дітьми (особливо ті, чиї чоловіки перебувають на фронті або працюють в Україні);

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

сім’ї, де є діти з інвалідністю.

Зазначимо, що на інші категорії українських громадян, які стали біженцями в Польщі через війну, програма не розповсюджується.

Однак програма має також низку інших пунктів, за якими надає допомогу українським біженцям. Це не лише виплата коштів на оренду квартири, а й цілком реальна допомога у пошуках роботи, адже самі біженці часто стикаються із фінансовими труднощами через те, що не можуть її знайти через мовний бар’єр.

Ця програма має на меті саме такі аспекти допомоги українцям, яким довелося покинути свої домівки через війну, щоб сприяти їхній фінансовій незалежності навіть за межами своєї держави.

Програма діє вже деякий час і фінансується за сприяння Європейської комісії, координується Міністерством внутрішніх справ Польщі спільно з неурядовими організаціями.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Польща змінила умови отримання карти побиту, через що деякі українці можуть її втратити. Це пов’язано з тим, що польський уряд підняв мінімальну зарплату, з якою іноземці можуть оформити карту перебування. Тож, якщо мігрант має менші доходи, то карту побиту він може втратити. Деталі про це Фокус з’ясовував 7 січня.

Раніше також стало відомо, хто з українських пенсіонерів може оформити в лютому щомісячну доплату розміром майже 1000 гривень. Така можливість доступна тим, хто є самотнім і потребує постійного стороннього догляду через стан здоров’я. Про це Фокус повідомляв 2 лютого.