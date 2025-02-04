Украинцы могут получить финансовую помощь до 50 тыс. грн: кто имеет право

Денежная помощь предназначена для тех, кто получил травмы в результате российских обстрелов.

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В одном из регионов Украины жители могут получить финансовую помощь в размере от 20 до 50 тысяч гривен. Выплаты предусмотрены исключительно для пострадавших от военных действий. Об этом говорится в материале изданияе "На пенсии".

Сообщается, что жители Запорожской области смогут рассчитывать на финансовую поддержку из областного бюджета. Денежная помощь предназначена для тех, кто получил травмы в результате российских обстрелов.

Оформить выплаты также могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Размер выплат будет определяться в зависимости от степени полученных повреждений:

за телесные повреждения средней тяжести — по 20 тыс. гривен;

за тяжкие телесные повреждения в виде контузии, травмы, увечья — по 50 тыс. гривен.

Украинцы, желающие оформить денежную помощь, должны обратиться в районные отделы Департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета. Там нужно подать заявление и предоставить копии ряда документов. Среди них:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

выписка из Единого реестра досудебных расследований;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, где подтверждается полномочия законного представителя в случае подачи им заявления;

справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

справку с реквизитами счета, открытого в банке.

Контакты, куда можно обратиться за помощью:

в Вознесеновском районе: ул. Вячеслава Зайцева, 14; тел.: 050-200-46-70/050-200-46-67;

в Днепровском районе: ул. Винтера, 14; тел.: 063-160-49-41/063-160-48-97/063-160-49-76;

в Заводском районе: ул. Любительская, 56; тел.: 055-225-69-20/050-200-49-16;

в Коммунарском районе: ул. Чумаченко, 32; тел.: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;

в Александровском районе: ул. Александровская, 26; тел.: 050-101-30-90/063-206-02-38;

в Хортицком районе: ул. Лахтинская, 4-Б; тел.: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;

в Шевченковском районе: ул. Волшебная, 16; тел.: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-69.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.