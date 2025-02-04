Українці можуть отримати фінансову допомогу до 50 тис. грн: хто має право

Грошова допомога призначена для тих, хто зазнав травм унаслідок російських обстрілів.

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В одному з регіонів України жителі можуть отримати фінансову допомогу в розмірі від 20 до 50 тисяч гривень. Виплати передбачені виключно для постраждалих від військових дій. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Повідомляється, що жителі Запорізької області зможуть розраховувати на фінансову підтримку з обласного бюджету. Грошова допомога призначена для тих, хто отримав травми внаслідок російських обстрілів.

Оформити виплати також можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО). Розмір виплат визначатиметься залежно від ступеня отриманих ушкоджень:

за тілесні ушкодження середньої тяжкості — по 20 тис. гривень;

за тяжкі тілесні ушкодження у вигляді контузії, травми, каліцтва — по 50 тис. гривень.

Українці, які бажають оформити грошову допомогу, мають звернутися до районних відділів Департаменту соцзахисту населення Запорізької міськради. Там потрібно подати заяву та надати копії низки документів. Серед них:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

свідоцтво про народження дитини;

документи, де підтверджуються повноваження законного представника в разі подання ним заяви;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

довідку з реквізитами рахунку, відкритого в банку.

Контакти, куди можна звернутися по допомогу:

у Вознесенівському районі: вул. В'ячеслава Зайцева, 14; тел.: 050-200-46-70/050-200-46-67;

у Дніпровському районі: вул. Вінтера, 14; тел.: 063-160-49-41/063-160-48-97/063-160-49-76;

у Заводському районі: вул. Любительська, 56; тел.: 055-225-69-20/050-200-49-16;

у Комунарському районі: вул. Чумаченка, 32; тел.: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;

в Олександрівському районі: вул. Олександрівська, 26; тел.: 050-101-30-90/063-206-02-38;

у Хортицькому районі: вул. Лахтинська, 4-Б; тел.: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;

у Шевченківському районі: вул. Чарівна, 16; тел.: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-69.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.